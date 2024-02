Orrick, Francesco Macrì nominato nuovo Head of Real Estate

Orrick, annunciata la nomina di Francesco Macrì come Head of Real Estate per l’Italia

Orrick è lieto di comunicare che Francesco Macrì è entrato a far parte dello studio in qualità di Head of Real Estate per l’Italia. L’Avv. Macrì, of counsel, vanta una comprovata esperienza nell’assistenza ad investitori istituzionali, fondi, developer e gestori nazionali ed internazionali attivi nel settore del real estate in operazioni di compravendita immobiliari, di aziende e di società, di apporti in fondi immobiliari, operazioni di sviluppo e, in particolare, nella gestione e nel coordinamento di complesse operazioni di portafoglio, sia a livello domestico che cross border, in tutte le asset classes, tra cui logistica, uffici, hospitality & leisure (tra cui anche camping), residenziale, student housing e retail.

Nel corso della propria carriera nel contesto di importanti studi internazionali, l’avv. Macrì ha inoltre assistito i propri clienti a 360° anche nella gestione, commercializzazione e sviluppo del loro patrimonio immobiliare, in relazione a contratti di locazione e affitto di azienda, appalti privati, management agreements e ogni tipologia di contratto di servizi immobiliari. “Siamo felici che Francesco sia entrato a far parte della squadra di Orrick Italia, apportando competenze peculiari e creando l’opportunità di importanti sinergie con gli altri professionisti e le differenti practice” afferma Attilio Mazzilli, co-managing partner di Orrick Italia.