Peviani, torna la mini-anguria senza semi Solinda

Peviani annuncia il ritorno della mini-anguria Solinda; da luglio nuovo contest su Instagram per vincere premi inaspettati

Con l'arrivo del caldo e dell'estate torna anche Solinda, la mini-anguria senza semi firmata Peviani. L'abbondanza di piogge che ha caratterizzato l'ultima primavera ha fatto sì che l'anguria arrivasse sul mercato con qualche settimana di ritardo ma, come riportato dal Commercial Director del marchio Andrea Peviani, “la qualità della mini-anguria è al top come gli altri anni”.

Italiafruit News ha raccolto le testimonianze del Commercial Director Andrea Peviani e della Marketing Coordinator Ilaria Monteverdi, per scoprire quale sarà il futuro dell'anguria Solinda e quali le strategie in atto per migliorare la campagna di comunicazione del prodotto. “La primavera ci ha penalizzato causando un ritardo produttivo, ma grazie alle maggiori attenzioni, come la copertura con teli fino a maggio, e alle cure agronomiche riservate, è stato garantito il consueto elevato standard quantitativo e qualitativo, a cui Solinda ha abituato i suoi consumatori”.

“La produzione sarà un po’ più sbilanciata nella seconda metà della stagione per via dei ritardi nei trapianti, riuscendo ad essere presente sul mercato fino a settembre inoltrato”, ha raccontato Andrea Peviani. “Anche se la nostra produzione partirà in ritardo, la fioritura primaverile è stata ottima. I clienti italiani ed esteri che nel corso degli anni hanno sposato il marchio Solinda ne stanno attendendo l'arrivo e non vedono l'ora di posizionarla a scaffale, perché ne conoscono il valore aggiunto. Adesso speriamo solo che arrivi davvero l'estate”.