Pharma, nuove acquisizioni:Biomedical Pharma acquista Chirlab

Pharma, mercato in fermento nelle farmaceutiche

Gli ultimi anni hanno visto un gran numero di fusioni e acquisizioni da parte delle aziende pharma: una trama fitta ed articolata, che ha visto l’entrata in scena di nuovi player nel mondo farmaceutico. Biomedical Pharma, azienda biomedicale pratese ma di respiro internazionale, è tra i leader mondiali nelle soluzioni permanenti antibatteriche ed antivirali. Ha acquisito Chirlab “intellectual property company”, nata nel 2019 dall’incontro di ricercatori, clinici altamente qualificati e manager dell’industria farmaceutica. I consigli di amministrazione di entrambe le aziende hanno approvato all'unanimità l'acquisizione mercoledì 3 agosto. Chirlab e Biomedical Pharma condividono obiettivi, valori, l’attenzione alle persone a cui desiderano migliorare la qualità della vita. Entrambe, inoltre, hanno la stessa visione del futuro (Planet, People, Passion).

Chirlab, una storia di passione e competenza

La storia di Chirlab, si identifica con la vita professionale in Italia e all’estero del suo fondatore Vincenzo D’Alessandro, dirigente di importanti aziende come Menarini e Laboratori Guidotti Spa. Il dr D’Alessandro è riuscito ad attrarre conoscenze ed esperienze di un gruppo di lavoro di livello primario. Questo gruppo è focalizzato nello sviluppo di nuove ed efficaci risposte alle criticità delle lesioni della cute, e oggi ricerca formulazioni originali di nutraceutici–fitoterapici, cosmeceutici, medical device con caratteristiche uniche. Chirlab è cosciente che la lotta alle lesioni cutanee necessiti di un approccio multidisciplinare di medici, biologi, ingegneri esperti nelle nuove produzioni di manifattura additiva per un approccio fortemente personalizzato. Sono queste sinergie che permettono oggi a Chirlab di offrire un Know How brevettato nelle lesioni della cute acute e croniche validato scientificamente per aumentare la possibilità di ciascuno di vivere a lungo in salute e meglio.

Salute, un accordo per portare farmaci innovativi sul mercato

Il Know how di entrambe le aziende creerà una realtà con grandi punti di forza – in primis la capacità di portare medicinali, integratori e cosmeceutici innovativi a milioni di persone secondo una maggiore impronta globale. Chirlab applica i metodi della Medicina di Precisione promuovendo e selezionando le ricerche medico scientifiche più evolute. Il Comitato Scientifico di Chirlab è multidisciplinare ed impegnato a identificare le tecniche di produzione additiva e gli attivi più efficaci e le ricerche medico scientifiche più promettenti nell’ambito delle lesioni della cute. Si prevede che l'acquisizione (gestita da Tailor Made Lawyers) migliorerà la redditività del gruppo, il mercato della vulnologia (lesioni cutanee) vale circa 20 miliardi di euro, molto di più se si contano anche i pazienti con IAD (lesioni cutanee post incontinenza). Biomedical Pharma con questa nuova acquisizione intende aggiudicarsi il 4% di questo mercato.

Salute, un accordo per far crescere Biomedical Pharma nel medicale/farmaceutico

“È stato fatto un passo importante per far crescere Biomedical Pharma nel settore medicale e farmaceutico- commenta Omar Alessandrini Ceo di Biomedical Pharma- che ci permetterà di entrare in questo settore con prodotti innovativi ed ecosostenibili, seguendo la nostra mission aziendale. Biomedical vuole entrare in questo mercato non solo per innovarlo ma per stravolgerlo. Disponiamo già di principi attivi innovativi ed ecosostenibili che andranno a completare la gamma di utilizzo anche di Skin up con il quale verrà creato un nuovo modo di utilizzo e distribuzione nel mondo farmaceutico, perché l’innovazione che Biomedical intende appartare non si limiterà al solo principio attivo ma anche al modo di utilizzarlo. Il momento è quello giusto e le idee sono ben chiare. Vogliamo essere tra i protagonisti del benessere delle persone nel mondo, sviluppando ed offrendo prodotti innovativi per migliorare la qualità della vita delle persone, con un impatto zero sull’ambiente.”