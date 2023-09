Istituto Piepoli: presentata a Roma la nuova ricerca con Philip Morris Italia

Roma, Istituto Piepoli presenta la ricerca “Le abitudini e le opinioni dei consumatori adulti di prodotti a tabacco riscaldato” realizzata con il contributo di Philip Morris Italia

Istituto Piepoli ha presentato oggi a Roma, presso la sede dell’Associazione Civita, la nuova ricerca dal titolo “Le abitudini e le opinioni dei consumatori adulti di prodotti a tabacco riscaldato”, realizzata con il contributo di Philip Morris Italia e in collaborazione con con l’Associazione dei consumatori Adiconsum. Coinvolgendo un campione di 1229 utilizzatori adulti di prodotti a tabacco riscaldato, tra cui IQOS, l'obiettivo del progetto a è fornire una visione completa dei comportamenti e delle opinioni dei consumatorisu questa nuova tecnologia.

Dai risultati è emerso che il 70% ritiene che i prodotti a tabacco riscaldato possano rappresentare uno strumento utile per i fumatori adulti che non smettono, permettendo loro di passare in tutto o in parte dal fumo tradizionale ad alternative valide e meno nocive. Quasi i due terzi degli intervistati ha dichiarato, infatti, di ritenere improbabile il rischio di ritornare al fumo tradizionale. Inoltre, più di 7 consumatori su 10 trovano facile il passaggio dai prodotti da fumo tradizionali ai dispositivi a tabacco riscaldato: quasi 3 su 4 consiglierebbero a un amico fumatore il passaggio a questi prodotti.

"La maggior parte di coloro che sono passati da prodotti da fumo tradizionali a prodotti a tabacco riscaldato", ha dichiarato Livio Gigliuto, Presidente Esecutivo dell’Istituto Piepoli, "ha riscontrato dei benefici personali, e circa i due terzi ritengono molto improbabile un ritorno ai prodotti da fumo tradizionali. Quello che sembra emergere è anche, però, un profondo bisogno di informazione, tanto che la gran parte degli intervistati chiede di continuare nella ricerca scientifica sulle differenze tra prodotti tradizionali e prodotti a tabacco riscaldato".

Il Presidente di Adiconsum, Carlo De Masi ha dichiarato: “Abbiamo accolto con favore l’invito dell’Istituto Piepoli, con il quale collaboriamo, a partecipare alla Ricerca su abitudini e opinioni dei consumatori adulti di prodotti a tabacco riscaldato. Fermo restando che l’obbiettivo di tutti deve essere quello di ridurre in generale il numero dei fumatori, questa ricerca ha permesso di evidenziare la necessità di essere adeguatamente informati sui rischi per la salute, ma soprattutto sugli eventuali benefici che possono derivare passando dal fumo tradizionale ai prodotti alternativi (vedi tabacco riscaldato)".