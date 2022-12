Pierpaolo Di Stefano entra in Deutsche Bank: è il nuovo vice presidente EMEA

Deutsche Bank annuncia l’ingresso di Pierpaolo Di Stefano (ex Cdp) come nuovo Vice Chairman, EMEA Origination & Advisory

Pierpaolo Di Stefano entra nel colosso bancario tedesco, assumendo il ruolo di vice presidente della divisione EMEA Origination & Advisory (O&A) a partire dal primo gennaio 2023. Già manager di ampia esperienza nel campo di M&A, riporterà direttamente a Berthold Fuerst, Global Co Head, M&A.

Di Stefano, esperto di Investment Banking e servizi finanziari, potrà garantire connettività internazionale alla piattaforma della banca. Negli ultimi quattro anni, è stato Chief Investment Officer di Cassa Depositi e Prestiti e amministratore delegato di Cdp Equity, il veicolo di gestione degli investimenti azionari strategici del Gruppo Cdp, nel cui ruolo ha coordinato investimenti diretti e indiretti per oltre 10 miliardi di euro in diversi settori, tra cui le infrastrutture, l'IT, i pagamenti digitali, i servizi finanziari e l’industria. Prima di entrare in Cdp, Di Stefano ha trascorso 25 anni nel settore dell’Investment Banking, ricoprendo ruoli di leadership in Citi ed altre banche internazionali.

A margine dell'annuncio della nomina, Berthold Fuerst, global co head M&A di Deutsche Bank, ha espresso così la sua approvazione: "Siamo lieti di dare il benvenuto in Deutsche Bank a Pierpaolo, che avrà un ruolo fondamentale nel rafforzare il dialogo strategico con i nostri clienti nella regione EMEA, offrendo il suo contributo e la sua esperienza su opportunità pan-europee e assicurando leadership al team italiano di Origination & Advisory”.