Mercoledì, 17 marzo 2021 - 17:54:00 Pirelli e vaccinazione anti-Covid: "Disponibilità in azienda per i dipendenti" Pirelli ha aderito alla campagna vaccinale anti-covid19, estesa alle aziende manifatturiere lombarde per iniziativa di Regione Lombardia, Confindustria e ANMA