Francia, Plenitude avvia un nuovo impianto solare da 5 MW in Dordogna

Plenitude, avviato il progetto per nuovo impianto solare in Francia con l’obiettivo di raggiungere una capacità di 8 GW di energia rinnovabile entro il 2027

Plenitude ha avviato la produzione del suo nuovo impianto solare situato a Bouillac, un comune della Dordogna, in Francia, con una capacità installata di 5 MW. L’impianto, che si prevede produca annualmente circa 6.700 MWh di elettricità – sufficiente a soddisfare il fabbisogno di oltre 2.500 abitanti – è connesso alla rete locale attraverso una linea sotterranea di media tensione lunga 1,7 km. L’energia generata sarà commercializzata direttamente da Plenitude, in linea con il suo modello di business integrato.

Il progetto ha visto il recupero di un’ex cava di argilla dismessa, realizzando l’impianto in conformità con le normative governative che disciplinano l’installazione di impianti fotovoltaici su terreni di questo tipo. Inoltre, l’impianto è stato progettato per ridurre al minimo l’impatto visivo sulle aree residenziali circostanti: l’area è infatti circondata da alberi, che contribuiscono a integrarlo armoniosamente nel paesaggio locale.

Mariangiola Mollicone, Head of Western Europe Renewables e Managing Director di Plenitude Renewables per la Francia e la Spagna, ha commentato: "L'avvio dell’impianto solare di Bouillac rappresenta una tappa importante per Plenitude, consolidando il nostro impegno a sfruttare le opportunità offerte dal mercato francese delle energie rinnovabili. Questo progetto non solo dimostra la nostra capacità di integrare tecnologie avanzate con il territorio, ma anche i nostri ambiziosi obiettivi di crescita in Francia".

Con questa iniziativa, Plenitude rafforza la propria posizione nel settore delle rinnovabili in Francia. L’azienda sta infatti proseguendo nella sua strategia di espansione, con l’obiettivo di raggiungere una capacità complessiva di 8 GW di energia rinnovabile installata entro il 2027. Attualmente, Plenitude ha in funzione impianti per una capacità di 120 MW in Francia e un portafoglio in sviluppo che supera i 700 MW.

Plenitude, controllata da Eni, è presente in oltre 15 paesi e offre un modello di business integrato che unisce la produzione di energia da fonti rinnovabili, la vendita di energia e servizi energetici a circa 10 milioni di clienti in Europa, insieme a una rete di 21.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2027, l'azienda mira a raggiungere quasi 11 milioni di clienti, superare gli 8 GW di capacità rinnovabile installata e espandere a 40.000 i suoi punti di ricarica.