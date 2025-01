Plenitude, raddoppiata la capacità rinnovabile in Spagna: 950 MW tra fotovoltaico ed eolico

Plenitude, completati 400 MW di nuovi impianti rinnovabili a Granada, Estremadura e Andalusia: raggiunti 950 MW tra fotovoltaico ed eolico

Plenitude, la società controllata da Eni specializzata in energia rinnovabile e soluzioni energetiche sostenibili, ha compiuto un nuovo e importante passo avanti in Spagna, ampliando la propria capacità installata di energia rinnovabile di 400 MW nel corso del 2024. Questo risultato porta la capacità complessiva a circa 950 MW di impianti fotovoltaici ed eolici, un dato che rappresenta più del doppio rispetto a quanto registrato nel 2023.

Tra i progetti principali, spicca il completamento dell’impianto fotovoltaico di Caparacena, a Granada, che vanta una capacità di 150 MW. L’impianto è composto da tre parchi fotovoltaici, ciascuno da circa 50 MW, ed è supportato da una sottostazione da 400 kV appena ultimata. Per garantire una connessione stabile alla rete di trasmissione nazionale, il progetto si avvale anche di un’altra sottostazione e di una linea da 200 kV condivise con altri operatori.

Parallelamente, Plenitude ha portato a termine la costruzione di due ulteriori parchi solari: il parco Renopool, situato in Estremadura, e il parco Guillena, in Andalusia. Insieme, questi nuovi impianti contribuiscono con una capacità complessiva di 250 MW, consolidando la presenza dell’azienda in aree strategiche della Spagna. Grazie a questi successi, Plenitude ha raggiunto nel 2024 l’ambizioso traguardo di 4 GW di capacità installata a livello globale. Nonostante questo risultato, la società guarda avanti, con l’obiettivo di raddoppiare questa capacità, portandola a 8 GW entro il 2027.

In Spagna, Plenitude ha ulteriormente rafforzato la propria pipeline di progetti, con ulteriori 820 MW di impianti rinnovabili già in costruzione. Questi nuovi progetti, previsti in completamento tra il 2025 e il 2026, si inseriscono in una strategia di lungo termine che punta a consolidare la presenza dell’azienda nel settore delle energie rinnovabili e a contribuire alla transizione energetica del Paese.

Mariangiola Mollicone, Head of Western Europe Renewables e Managing Director di Plenitude in Spagna, ha sottolineato l’importanza delle relazioni costruite a livello locale per il raggiungimento di questi traguardi:

“Nel corso del 2024 Plenitude ha registrato una significativa crescita organica in Spagna, con progetti rinnovabili realizzati anche grazie alle costruttive relazioni che abbiamo sviluppato a livello locale. La Spagna è un Paese strategico per la nostra Società e vogliamo avere nelle aree dove operiamo un impatto positivo, non solo a livello economico, ma anche sulle comunità che ci ospitano”.

Con una presenza in oltre 15 Paesi, Plenitude si distingue per il suo modello di business integrato. La società combina la produzione di energia rinnovabile con la vendita di energia e soluzioni energetiche a 10 milioni di clienti, oltre a gestire una rete capillare di quasi 22.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Il nuovo slancio di Plenitude in Spagna testimonia l’impegno concreto della società nel raggiungere obiettivi ambiziosi di sostenibilità e innovazione. Grazie a questi investimenti, l’azienda si posiziona sempre più come leader nel settore delle energie rinnovabili, supportando la transizione energetica globale.