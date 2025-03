Plenitude sostiene i clienti in difficoltà nel pagamento delle bollette

Plenitude, avviato il sostegno ai clienti in difficoltà per il pagamento delle bollette: rateizzazioni e piani di pagamento senza interessi

Plenitude, società Benefit controllata da Eni, ha annunciato un'importante iniziativa per supportare i propri clienti in difficoltà economica. In accordo con le Associazioni dei consumatori del CNCU, l'azienda offrirà la possibilità di rateizzare le bollette di energia elettrica e gas emesse nel primo semestre del 2025 a condizioni agevolate.

L'iniziativa prevede piani di pagamento senza interessi e spese aggiuntive, con rate variabili in base all'importo della fattura. Questa misura nasce in risposta alle difficoltà economiche legate all'attuale contesto dei prezzi energetici, con l'obiettivo di fornire un aiuto concreto ai consumatori e alle microimprese.

Plenitude si distingue sul mercato per il suo modello di business integrato, che comprende la produzione di energia da fonti rinnovabili, la vendita di energia e soluzioni energetiche, oltre a una vasta rete di punti di ricarica per veicoli elettrici. Attualmente, la società fornisce energia a 10 milioni di clienti europei e mira a superare gli 11 milioni entro il 2028.

Inoltre, punta a raggiungere una capacità rinnovabile installata di 10 GW entro il 2028 e oltre 15 GW entro il 2030. Nel settore della mobilità elettrica, Plenitude dispone di una rete di oltre 21.000 punti di ricarica in Italia e in Europa.