Plenitude, inaugurato in Texas il più grande impianto di stoccaggio a batterie

Plenitude completa Guajillo: il più grande sistema di stoccaggio a batterie della Società nel sud-ovest del Texas

Plenitude, tramite la sua controllata Eni New Energy US, ha portato a termine la costruzione di Guajillo, il più grande sistema di stoccaggio a batterie mai realizzato dalla società. L'impianto si trova nel sud-ovest del Texas, nella contea di Webb, a circa 20 chilometri da Laredo, ed è dotato di una capacità di 200 MW. È equipaggiato con batterie agli ioni di litio LFP (litio ferro fosfato), progettate per immagazzinare elettricità in modo efficiente, così da renderla disponibile nei momenti di maggiore richiesta sul mercato.

Situato in prossimità di uno dei maggiori parchi solari operativi di Plenitude, il "Corazon Solar Farm", l'impianto è stato realizzato per sfruttare al meglio le sinergie operative e consolidare ulteriormente la presenza dell’azienda nell’area. Plenitude, infatti, opera su una superficie complessiva di circa 800 ettari nella regione. L’avvio delle attività commerciali di Guajillo è previsto per la metà del 2025. Questo impianto giocherà un ruolo cruciale nel garantire la stabilità della rete elettrica locale, contribuendo così all’efficienza del sistema energetico regionale, che sta registrando una crescita significativa della produzione da fonti rinnovabili.

“Le grandi batterie agli ioni di litio sono una tecnologia in fase di rapida espansione, che abilita una sempre maggiore penetrazione delle energie rinnovabili nei sistemi elettrici. Il completamento di Guajillo posiziona Plenitude all’avanguardia anche in questo settore e consolida la nostra presenza nel grande mercato delle energie rinnovabili degli Stati Uniti, dove abbiamo raggiunto 1,5 GW di capacità installata”, ha affermato Patrick Monino, Head of Plenitude Renewables North America e Managing Director di Eni New Energy US.

Plenitude, società controllata da Eni, è attiva in oltre 15 paesi, con un modello di business che combina la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con una capacità attuale di 4 GW, la vendita di energia e soluzioni energetiche a 10 milioni di clienti, e una rete capillare di quasi 22.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. L’azienda punta a raggiungere una capacità globale di 8 GW di energia rinnovabile entro il 2027.