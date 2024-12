PNI 2024: la più grande business plan competition per startup arriva nel Lazio

PNI 2024: la 22ª edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione porta a Roma 77 startup scientifiche finaliste e oltre 300 imprenditori

Il 5 e 6 dicembre si terrà a Roma la 22esima edizione del Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), un evento che rappresenta la "Coppa Campioni" tra le startup innovative deep tech nate dalle università e dagli enti di ricerca italiani. Organizzato con l'Università di Tor Vergata e promosso dalla Rete PNICube, il PNI è la più grande e capillare Business Plan Competition d'Italia, capace di unire ricerca scientifica e imprenditorialità per affrontare le sfide globali di sostenibilità e innovazione.

Con il patrocinio di importanti istituzioni come i Ministeri MAECI, MiMit, MUR, MSAL, e della Regione Lazio, il Premio vede quest'anno la partecipazione di 77 progetti d’impresa vincitori delle 17 Start Cup regionali, frutto di un impegno che coinvolge oltre 400 attori dell’innovazione e rappresenta un catalizzatore per idee e progetti ad alto contenuto di conoscenza. Questi progetti sono emersi dai laboratori di ricerca di 18 Regioni d’Italia e puntano a rispondere ai bisogni di sostenibilità della società, contribuendo al trasferimento tecnologico e all'imprenditorialità.

"Anche quest’anno, gli eccellenti risultati confermano la potenza della formula su cui ha scommesso PNICube", ha dichiarato Paola M.A. Paniccia, Presidente di PNICube e Delegata allo Sviluppo delle Imprese per l'Università di Roma Tor Vergata. "Una straordinaria 'rete delle reti' che stimola lo sviluppo di startup ad elevato potenziale di innovazione deep tech, emerse dalle università e dagli enti di ricerca". L'iniziativa ha avuto un impatto significativo, favorendo la nascita di oltre 1.100 progetti di startup innovative dal 2003, con un tasso di successo che ha visto più del 60% di queste diventare imprese operative sul mercato.

L'evento di Roma si svolgerà nell'Aula Magna della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in un contesto che coinvolgerà imprenditori, istituzioni, università e esperti di innovazione. Il Rettore dell’Università di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, ha sottolineato l'importanza di iniziative come il PNI per consolidare la collaborazione tra università, imprese e istituzioni, con l'obiettivo di trasferire le migliori soluzioni innovative dal mondo della ricerca a quello del business. "Mai come oggi, il trasferimento tecnologico e la creazione di startup ad alto contenuto di conoscenza sono un impulso per rafforzare il ruolo dell'università come propulsore di progresso sostenibile", ha dichiarato il Rettore.

Il PNI 2024 si inserisce pienamente nelle strategie di sviluppo territoriale per la transizione energetica, digitale, la salute e il bio-pharma, settori centrali per la qualità della vita e per l'innovazione sostenibile. Antonella Polimeni, Magnifica Rettrice di Sapienza Università di Roma e Presidente della Fondazione Rome Technopole, ha sottolineato come l'evento rappresenti una sfida importante per l'innovazione del sistema produttivo del Lazio, grazie alla sinergia tra università, enti di ricerca, imprese e istituzioni locali.

La Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, ha evidenziato come il PNI 2024 sia un'occasione straordinaria per rafforzare il valore strategico dell'open innovation, fondamentale per il sistema produttivo italiano. "L’obiettivo è valorizzare e trasferire i risultati della ricerca nell'articolato sistema di rete che stiamo consolidando", ha aggiunto. Francesco Marcolini, Presidente di Lazio Innova, ha dichiarato che il Premio è una vetrina privilegiata per valorizzare l'impegno nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative, potenziando il trasferimento tecnologico e creando sviluppo reale. "Un sistema di rete che connette startup, università ed enti di ricerca con il mondo della produzione per un progresso significativo nella società", ha concluso.

Il programma del PNI 2024 prevede due giorni intensi di pitch, tavole rotonde, networking e un'area expo internazionale, dove startup, investitori e aziende potranno esplorare nuove opportunità di business. Il Vice Premier e Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, la Ministra dell'Università, Anna Maria Bernini, e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sono tra le personalità che interverranno.

Il 6 dicembre, la cerimonia di premiazione assegnerà quattro premi di 25.000 euro ciascuno nei settori di innovazione Cleantech & Energy, ICT, Industrial e Life Sciences-MEDTech. A questi si aggiungeranno diversi premi speciali, come il Premio Invitalia per l’Imprenditoria Femminile, il Premio Venture CDP per l'accesso al mercato dei capitali, e il Premio Rome Technopole per le startup innovative del Lazio.