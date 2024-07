Poste Italiane, a San Fruttuoso di Camogli lettere e pacchi arrivano dal mare

Poste Intaliane, in 'gita' con il portalettere Luca Cavagnaro a San Fruttuoso di Camogli

Luca Cavagnaro è uno dei 29.000 portalettere di Poste Italiane, ma il suo giro di consegne ha qualcosa di speciale; con una piccola barca, Luca raggiungere una delle baie naturali più affascinanti della nostra penisola, incastonata tra le rocce e il mare nel parco di Portofino. Questo angolo di paradiso, accessibile solo via mare, offre un panorama mozzafiato che rende ogni consegna un'avventura unica.

Il lavoro di Luca richiede non solo competenze tecniche, ma anche una profonda comprensione delle dinamiche locali e una grande sensibilità. Gli abitanti della baia vedono in lui non solo un portalettere, ma anche un amico, una figura di riferimento che porta un tocco di normalità e connessione con il mondo esterno. Ogni lettera consegnata e ogni pacco recapitato sono piccoli gesti che rafforzano il legame tra le persone e il loro territorio.

TgPoste, l'intervista al portalettere Luca Cavagnaro