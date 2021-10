Poste Italiane, al via otto webinar per il Mese dell’Educazione Finanziaria

Poste Italiane presente alla quarta edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria con webinar gratuiti per i cittadini

Poste Italiane partecipa alla quarta edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, che parte oggi con un programma di eventi su scala nazionale su iniziativa del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. L’iniziativa didattica e formativa ha l’obiettivo di migliorare le conoscenze dei cittadini in materia finanziaria, assicurativa e previdenziale per aumentarne la consapevolezza di fronte a decisioni economiche e di investimento.

Poste Italiane organizza sei webinar sull’“Economia Personale e Familiare” e due sulla “Previdenza complementare e la gestione dei rischi connessi all’aumento della longevità”. I webinar, tenuti dal team di esperti di Educazione Finanziaria dell'azienda, avranno durata di circa 40 minuti e saranno gratuiti e aperti a tutti i cittadini.