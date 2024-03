Poste Italiane: focus su 'The Connecting Platform' e 'Progetto Polis'

Poste Italiane: annunciato il nuovo piano industriale 'The Connecting Platform', al centro anche il 'Progetto Polis'

Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane, ha delineato il futuro della società nel nuovo piano industriale denominato "The Connecting Platform", durante un'intervista al TGPoste. Il focus principale del piano è mettere il cliente al centro delle strategie aziendali, offrendo prodotti e servizi tramite sia canali fisici che digitali. Del Fante ha sottolineato che negli ultimi anni Poste Italiane ha lavorato incessantemente per migliorare le modalità di contatto con i clienti e la qualità dei servizi offerti. Confermando la presenza sul territorio con la vasta rete di 13.000 uffici postali, l'azienda si impegna a rispondere alle crescenti esigenze dei clienti, sempre più orientati verso l'utilizzo dei canali digitali. Il nuovo piano industriale rappresenta un'evoluzione rispetto ai piani precedenti, poiché riflette il cambiamento del panorama tecnologico e delle abitudini dei consumatori. L'obiettivo è semplificare la vita dei clienti, offrendo loro soluzioni innovative e accessibili.

Giuseppe Lasco, Direttore Generale di Poste Italiane, ha annunciato i progressi del Progetto Polis durante la presentazione del nuovo piano industriale del gruppo. Il progetto, rivolto ai comuni con meno di 15.000 abitanti, sta procedendo rapidamente e entro aprile il servizio di richiesta e rinnovo dei passaporti sarà esteso ad altri 131 uffici postali in tutta Italia. Lasco ha sottolineato che attualmente ci sono circa 1.600 cantieri aperti e 800 uffici postali già realizzati nell'ambito del progetto Polis. Questi uffici offrono una vasta gamma di servizi, tra cui certificati anagrafici e quelli dell'INPS. Il progetto pilota per il rilascio e il rinnovo dei passaporti, avviato in due comuni del bolognese, ha registrato un notevole successo con 20 richieste in meno di due settimane. A breve, questo servizio sarà disponibile in ulteriori 131 uffici postali, confermando l'impegno di Poste Italiane nell'offrire soluzioni pratiche e innovative per i cittadini.