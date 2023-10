Poste Italiane: il risparmio postale è un porto sicuro per 27 mln di italiani

Poste Italiane, gli strumenti di risparmio offerti godono della fiducia degli italiani: stock pari 335 mld al 31 dicembre 2022

Poste Italiane da più di un secolo è una cassaforte sicura per il risparmio degli italiani, che scelgono ancora i libretti postali e i buoni fruttiferi per mettere al sicuro e far fruttare la loro piccola o grande economia. La nascita del primo libretto postale risale al 1886, su iniziativa del ministro Quintino Sella. Nel 1925 poi arriva un nuovo strumento, quello dei buoni fruttiferi che avevano le stesse caratteristiche di quelli odierni, ovvero niente costi di sottoscrizione e gestione, né di rimborso. Si tratta di strumenti che hanno guadagnato subito fiducia e con i quali lo Stato ha sostenuto grandi progetti di sviluppo del Paese e di ricostruzione; nel secondo dopoguerra in particolare sono diventati l’emblema del risparmio delle famiglie e dei piccoli risparmiatori.

Oggi i libretti di risparmio e i buoni fruttiferi sono disponibili anche in forma dematerializzata e possono essere interamente gestiti online attraverso i canali digitali di Poste Italiane. In questo modo, è stato possibile aumentare la capillarità della loro diffusione: sono infatti 27 milioni gli italiani che hanno dato fiducia ai prodotti del risparmio postale, con una raccolta complessiva, fra libretti e buoni, pari a 335 miliardi di euro, 99 dei quali in libretti postali e 236 in buoni fruttiferi. Gli strumenti offerti da Poste Italiane per custodire i risparmi degli italiani si sono arricchiti negli anni, adeguandosi ai cambiamenti della società. Ad oggi, l’Offerta supersmart si affianca ai tradizionali strumenti di risparmio, consentendo di accantonare, in tutto o in parte, le somme depositate sul proprio Libretto Smart.

Il Libretto di Risparmio Postale e i Buoni Fruttiferi

Il Libretto di Risparmio Postale è uno strumento semplice e sicuro per gestire i propri risparmi. Sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato italiano e collocati in esclusiva da Poste Italiane. Il Libretto non prevede spese di apertura, gestione e chiusura e può essere aperto in qualsiasi Ufficio Postale, sia in forma cartacea che dematerializzata (il Libretto Smart può essere aperto anche online, tramite il sito di Poste Italiane o l’app BancoPosta, esclusivamente monointestato in forma dematerializzata). È possibile versare anche piccoli importi e le somme depositate sono sempre disponibili.

I Buoni Fruttiferi Postali sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato, e collocati in esclusiva da Poste Italiane. Garantiscono sempre la restituzione del capitale investito e il titolare può chiedere in ogni momento il rimborso del capitale più gli eventuali interessi maturati. Con i Buoni Fruttiferi Postali è possibile investire anche piccole somme e non ci sono costi di emissione, gestione e rimborso, salvo oneri di natura fiscale.

L'importo massimo dei buoni sottoscrivibile, da parte di un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa, presso uno o più uffici postali e/o mediante sottoscrizione telematica, è pari ad 1.000.000 di euro. I buoni postali fruttiferi possono essere rappresentati da documento cartaceo ovvero da registrazioni contabili (buoni dematerializzati); per questi ultimi è richiesta la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale sul quale sono regolate le operazioni di collocamento, gestione e rimborso.

L'Offerta Supersmart e il Libretto Smart

L’Offerta supersmart consente di accantonare, in tutto o in parte, le somme depositate sul proprio Libretto Smart, scegliendo tra le durate rese disponibili di volta in volta a seconda dell’offerta in corso. Per questo motivo, l’offerta supersmart è assimilabile ad un deposito a tempo non vincolato. Le somme accantonate godono di una remunerazione maggiore rispetto al tasso base del Libretto stesso che viene riconosciuta alla scadenza dell’accantonamento.

Il Libretto Smart permette di gestire in maniera dinamica i propri risparmi, tramite il sito di Poste Italiane e l’app BancoPosta; è rivolto alle persone fisiche maggiori d’età che desiderino usufruire di un moderno strumento di deposito che consente di gestire in modo dinamico i propri risparmi. Tutte le somme versate saranno remunerate al tasso annuo lordo dello 0,001%. Ai titolari del Libretto Smart è consentito trasferire somme di denaro depositate sul libretto a un conto corrente BancoPosta o ad un altro Libretto Smart o Ordinario di cui si è intestatari e viceversa attraverso il cosiddetto “girofondo”. Inoltre, è possibile ricaricare la Carta Postepay, il Libretto stesso e associare l’IBAN di un conto corrente bancario per ricevere bonifici anche istantanei sul Libretto stesso.

Fra le Offerte supersmart tempo per tempo rese disponibili da CDP, si distinguono: l’Offerta supersmart Premium riservata a coloro che apportano nuova liquidità in Poste Italiane; l’Offerta supersmart Standard disponibile per tutti i titolari di Libretto Smart; l'Offerta supersmart Rinnova, attivabile esclusivamente sui Libretti Smart con accantonamenti scaduti relativi ad Offerte Supersmart indicate nel Foglio Informativo, disponibile in determinati periodi di tempo.