Poste Italiane in "gita" nei caratteristici comuni sul lago di Como

Poste Italiane: in viaggio tra i piccoli comuni sul lago di Como con una portalettere

Poste Italiane ha già consegnato 71 milioni di pacchi, di cui 27 consegnati dai portalettere, nei primi tre mesi del 2024. Questi dati confermano il ruolo primario di Poste Italiane nella continua espansione del mercato dell'e-commerce.

Si tratta di una tendenza in crescita anche nei comuni montani in Lombardia. TG Poste, il telegiornale di Poste Italiane, ha seguito la portalettere Elisa Mozzi nel suo giro di consegne quotidiano sul lago e in montagna, passando per Varenna, piccolo borgo lombardo affacciato sul lago di Como con la sua famosa passeggiata degli innamorati, per Bellano, Fiumelatte e altri piccoli comuni caratteristici.

Elisa è una dei 160 portalettere che ogni giorno consegna i pacchi nei paesi della provincia di Lecco. “Mi occupo della linea business", ha raccontato Elisa "e principalmente tratto pacchi, raccomandate, lettere estere. La caratteristica di queste zone è che principalmente d’estate vengono più affollate dai turisti. Durante l'estate i villeggianti vengono anche nei paesini in montagna e nella Val Varrone nelle loro seconde case".

La portalettere, inoltre, ha raccontato ai microfoni del TG Poste l'importanza del servizio di consegna di Poste Italiane in queste zone, che altrimenti rimarrebbero tagliate fuori dal mondo.