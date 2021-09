Poste Italiane, l’azienda come tutor al Festival dello Sviluppo Sostenibile

Poste Italiane al Festival dello Sviluppo Sostenibile per promuovere la crescita sostenibile del Paese

Poste Italiane partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile, la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Ripartenza e inclusione sono le parole chiave della manifestazione, in programma da oggi fino al 14 ottobre per 17 giorni, lo stesso numero degli obiettivi previsti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il programma sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, con 17 obiettivi che mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l‘ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani.

Poste Italiane è presente per la prima volta in qualità di tutor con un evento che si terrà il prossimo 11 ottobre in cui verranno affrontati i temi dell’obiettivo 16 dell’Agenda 2030: “Pace, giustizia e istituzioni solide”, dedicato alla promozione di società pacifiche e inclusive e alla costruzione di istituzioni responsabili ed efficaci a tutti i livelli.

Il Festival, giunto alla quinta edizione, è organizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e si tiene in tutta Italia e in rete. La “casa” del Festival sarà il Palazzo delle Esposizioni di Roma, da dove verranno trasmessi gli eventi del Segretariato ASviS e la maggior parte di quelli dedicati ai singoli obiettivi. Gli obiettivi di sostenibilità di Poste Italiane sono stati individuati prendendo come riferimento anche i target stabiliti a livello globale previsti nell’Agenda 2030. Con il nuovo piano strategico quadriennale “2024 Sustain & Innovate”, presentato a marzo 2021, Poste Italiane si pone l’obiettivo di guidare il Paese verso una crescita responsabile e sostenibile. Il piano, che prevede investimenti per 3,1 miliardi di euro, mette la sostenibilità, insieme all’innovazione, al centro della strategia aziendale.