Poste Italiane, pubblicati i podcast sull’Intelligenza Artificiale

Poste Italiane: avviato il percorso di Educazione Digitale promosso dalla Corporate University dell'azienda attraverso la diffusione di podcast con approfondimenti sull’IA

Poste Italiane ha iniziato un percorso di Educazione Digitale che propone nuovi contenuti multimediali per approfondire il tema dell'AI in maniera semplice e accessibile. L’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando la società in ogni suo aspetto, dalla vita quotidiana al mondo del lavoro. Per aiutare gli utenti a comprendere meglio questa tecnologia in costante evoluzione.

Sul sito di Poste Italiane sono ora disponibili podcast e videopodcast, anche in Lingua Italiana dei Segni (LIS), che spiegano i concetti fondamentali dell’Intelligenza Artificiale. Gli utenti possono scoprire come l’AI riesca a generare contenuti, il funzionamento degli algoritmi e il modo in cui le macchine apprendono dai dati. Grazie a infografiche intuitive, è possibile esplorare l’evoluzione della definizione di Intelligenza Artificiale nel tempo, i diversi livelli che la compongono e le strategie per difendersi da fenomeni come i deepfake e la disinformazione online.

Il machine learning, ad esempio, è la tecnologia alla base di molte applicazioni di uso quotidiano, come i suggerimenti personalizzati sulle piattaforme di streaming e gli eCommerce. Grazie alla capacità di apprendere dai dati, questi sistemi migliorano costantemente, offrendo contenuti sempre più mirati e in linea con le preferenze degli utenti. Il deep learning, invece, è ciò che permette agli smartphone di riconoscere oggetti tramite la fotocamera o di tradurre testi in tempo reale. L’AI generativa entra in gioco nei sistemi GPT, utilizzati per creare testi e immagini originali.

Il percorso di Educazione Digitale promosso dalla Corporate University di Poste Italiane continua a offrire nuovi contenuti multimediali, tutti gratuitamente accessibili dal sito ufficiale. Una particolare attenzione è riservata alla sicurezza digitale, con focus su temi come la cybersecurity, la prevenzione di phishing e truffe online e l’uso consapevole delle tecnologie digitali nella vita quotidiana.

Oltre ai podcast e ai videopodcast, il programma di formazione digitale include periodici webinar di approfondimento, che permettono agli utenti di restare aggiornati sulle novità del settore. Inoltre, i contenuti sono condivisi anche sui canali social di Poste Italiane, tra cui LinkedIn, Facebook e X, per raggiungere un pubblico sempre più ampio e favorire la diffusione della cultura digitale.

Grazie a questa iniziativa, Poste Italiane si conferma un punto di riferimento nell’educazione digitale, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza sulle opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale, sia in ambito personale che professionale.