Poste Italiane, leader tra le blue chip italiane nel nuovo indice MIB ESG

Poste Italiane è leader per la sostenibilità nel nuovo indice MIB ESG di Euronext e Borsa Italiana

Poste Italiane è al primo posto nell’ESG GLOBAL SCORE il nuovo indice MIB ESG, lanciato oggi da Euronext e Borsa Italiana, il primo dedicato alle blue chip italiane che adottano le migliori pratiche in tema ambientale, sociale e di governo d’impresa.

“Il primato riconosciuto a Poste Italiane premia ancora una volta il valore della nostra strategia di sviluppo sostenibile”, ha commentato ieri Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane. “E’ un risultato che rafforza ulteriormente la reputazione del Gruppo tra gli investitori sui mercati globali e genera benefici in termini di competitività”.

“L’attribuzione del punteggio più alto per la Governance conferma che il successo sostenibile, l’etica e la trasparenza rappresentano i valori più importanti e riconoscibili dell’identità aziendale, principi fondamentali che guidano l’azione di Poste Italiane nella conduzione del business fondato sulla fiducia e sulla relazione trasparente con tutti i suoi stakeholder”, ha aggiunto il Condirettore Generale, Giuseppe Lasco.

La metodologia alla base dell'indice prevede una graduatoria delle migliori 40 società sulla base di criteri ESG, selezionate tra le 60 italiane più liquide ed esclude quelle coinvolte in attività non compatibili con investimenti ESG. Le componenti dell'indice sono ponderate in base alla capitalizzazione del flottante di mercato.

L'indice MIB ESG combina la misurazione della performance economica con valutazioni ESG in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite. La composizione dell’indice si basa sull’analisi dei criteri ESG da parte di Vigeo Eiris (V.E.), società di Moody's ESG Solutions, che valuta le performance ESG degli emittenti. La composizione dell’indice sarà aggiornata con periodicità trimestrale.