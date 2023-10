Poste Italiane partecipa al Mese dell'Educazione Finanziaria

Poste Italiane aderisce alla sesta edizione del Mese dell' Educazione Finanziaria: l'obbiettivo è diffondere le conoscenze economiche e finanziare

Anche quest’anno Poste Italiane offre il suo contributo alla diffusione della cultura economica e finanziaria dei cittadini, partecipando con una serie di incontri alla sesta edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria. Poste Italiane aderisce all’edizione 2023 con nove webinar e un convegno web su varie tematiche come la gestione del credito, la protezione assicurativa, la previdenza, i risparmi e gli investimenti. Il programma didattico è curato dal Team di esperti di Educazione Finanziaria della Corporate University di Poste Italiane. Le lezioni, gratuite e aperte a tutti, affronteranno con linguaggio chiaro tematiche di natura economica e finanziaria e focus su pianificazione finanziaria, risparmio e investimenti, protezione e previdenza complementare.

L’obiettivo è quello di aiutare i cittadini a disporre al meglio dei propri risparmi e scegliere in modo consapevole come investire, assicurarsi e accantonare risorse ai fini previdenziali. Quest’anno gli eventi di Poste Italiane inseriti nel Mese dell’Educazione Finanziaria sono ancora più inclusivi: gli esperti dell’azienda saranno infatti affiancati da interpreti LIS, che tradurranno simultaneamente i temi trattati nella Lingua dei Segni italiana. L’iniziativa conferma l’impegno del Gruppo nel coltivare il valore delle persone e promuovere una cultura inclusiva per valorizzare l’accesso ai propri prodotti e servizi.