Poste Italiane promuove l’educazione finanziaria: al via “EDUFinTOUR”

Poste Italiane lancia “EDUFinTOUR”: previsti incontri gratuiti di educazione finanziaria in sei città

Poste Italiane lancia "EDUFinTOUR", una serie di incontri gratuiti di educazione finanziaria in presenza in sei città italiane. L'iniziativa mira a migliorare la consapevolezza dei cittadini sulle scelte finanziarie e ad approfondire le conoscenze in ambito assicurativo, previdenziale e di gestione delle risorse economiche. L’iniziativa è coerente con l’impegno di Poste Italiane per essere un’azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’ONU.

Il primo appuntamento si terrà Roma, giovedì 20 giugno alle 16:00, all’ufficio postale di Piazza San Silvestro, mentre il secondo appuntamento avrà luogo a Napoli, giovedì 18 luglio alle 16:00, nel Palazzo delle Poste di Piazza Giacomo Matteotti. Gli incontri successivi si svolgeranno tra settembre e dicembre a Firenze, Palermo, Torino e Trieste.

Durante gli incontri di "EDUFinTOUR", esperti di educazione finanziaria di Poste Italiane affronteranno argomenti cruciali come il credito, gli investimenti, la protezione, la previdenza e il passaggio generazionale. L'obiettivo è guidare i partecipanti verso una gestione efficiente della finanza personale, promuovendo un uso consapevole del denaro e incoraggiando un dialogo costante e attivo con il proprio consulente finanziario.

Poste Italiane offre supporto all'educazione finanziaria dei cittadini sul proprio sito internet, accessibile gratuitamente. Sul sito sono disponibili podcast, videopillole e guide per diversi livelli di conoscenza economica. La sezione include anche un ampio glossario che spiega in modo semplice termini finanziari, assicurativi, creditizi e previdenziali.