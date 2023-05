Premio GammaDonna 2023, prorogate le iscrizioni al 5 giugno

Estesa la possibilità di candidarsi al Premio GammaDonna, riconoscimento per le menti più innovative dell’imprenditoria femminile

Prorogati al 5 giugno 2023 i termini per candidarsi al Premio GammaDonna, il riconoscimento nato nel 2004 per contribuire a ridurre il gender gap in campo socio-economico attraverso la scoperta e la valorizzazione dell’iniziativa imprenditoriale femminile, che porta le imprenditrici all'interno di un circuito virtuoso di accelerazione di business, esposizione mediatica e crescita professionale. Il Premio, che in vent’anni ha fatto scouting di storie eccezionali, scommesse vinte e sogni realizzati, tornerà a calcare il prestigioso palcoscenico dell’Italian Tech Week, in occasione della Finale, venerdì 29 settembre alle OGR-Torino.

Per sostenere la crescente vocazione imprenditoriale improntata all’innovazione da quest’anno il Premio si rinnova, diventando a tutti gli effetti un percorso di valorizzazione, accelerazione ed empowerment dell'imprenditoria femminile, insieme a partner eccellenti, media e investitori, e dando inoltre vita ad un road-show di eventi formativi e business networking che toccherà le città di Roma, Milano e Torino.

Il Premio è destinato a imprenditrici (founder, co-founder, oppure socie attive con ruoli manageriali) che si siano distinte per aver innovato con prodotti/servizi, processi o modelli organizzativi all’interno della propria azienda, con almeno un bilancio alle spalle. Oltre ai numerosi benefit messi a disposizione dai Partner del progetto, le imprenditrici finaliste (selezionate da una Giuria di esperti, presieduta dal venture capitalist Gianluca Dettori) saranno protagoniste di un mini-documentario e avranno l’opportunità di raccontare la propria storia di innovazione dal palco dell’Italian Tech Week, in presenza e in live streaming.