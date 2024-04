Progressio, siglato accordo per investire in Archiva Group

Progressio, siglato il primo accordo del fondo di Private Equity per investire in Archiva Group

Progressio, attraverso il fondo di private equity Progressio Investimenti IV, ha sottoscritto un accordo vincolante con gli azionisti e il management di Archiva Group per un investimento di maggioranza nel capitale della Società. L'operazione verrà completata nelle prossime settimane, con il fondatore e amministratore delegato, Giuliano Marone, che reinvestirà insieme a Progressio, mantenendo il suo ruolo operativo a conferma del suo pieno coinvolgimento nel progetto.

Da oltre 25 anni Archiva Group fornisce Consulenza, Servizi e Tecnologie in ambito digitale ad una base clienti attiva di oltre 1.500 imprese di medie/grandi dimensioni e multinazionali. Con una copertura di oltre 40 Paesi, Archiva Group è organizzata in practices specializzate: Admistration & Finance, Procurement, HR & People Management, Legal e ICT.

Progressio si pone l’obiettivo di supportare la Società in un ambizioso piano di crescita attraverso il continuo arricchimento dell’offerta di Archiva Group per rafforzare le partnership con i principali clienti, guardando con grande attenzione alle soluzioni di Intelligenza Artificiale, che la Società ha già iniziato ad integrare nella propria offerta, e ai temi di Cybersecurity e sicurezza delle informazioni. Il piano strategico prevede anche importanti opportunità di crescita tramite una mirata strategia di M&A orientata alla ricerca di altre realtà sinergiche al progetto, in Italia e all’estero.

La proposta di valore Archiva Group si sviluppa su tre pilastri: Dati, Processi e Persone, che rappresentano il percorso obbligato per una reale transizione digitale. L’ambito dei Dati racchiude tutti i servizi necessari ad una moderna gestione del documento e del dato informatico: dall’archiviazione digitale alla fatturazione internazionale sino all’automazione documentale. Nei Processi ritroviamo tutte le competenze tecnologiche di Archiva Group, tra cui: piattaforme di Digital Workflow, Artificial Intelligence e Machine Learning, Robot Process Automation, Document Management Systems, Web Services ed API. Il pilastro delle Persone è rappresentato da consulenti, project manager e business analyst che guidano i clienti nella transizione digitale con particolare attenzione agli ambiti di rischio quali: validità legale del Documento Informatico (AgID), Data Protection (GDPR) e Information Security (serie ISO/IEC 27001).

Con oltre il 20% del fatturato investito annualmente in sviluppo ed innovazione, Archiva Group è proprietaria e ideatrice della suite di applicazioni Requiro™, un “luogo digitale”, sviluppato in logica Cloud, che permette di gestire i processi collaborativi, l’integrazione multicanale dei flussi informativi e di creare l’archivio digitale dell’impresa.

Massimo Dan, Partner di Progressio, ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare con un imprenditore lungimirante ed un management team di solida e comprovata professionalità che sono stati in grado di sviluppare un'offerta unica che combina l’erogazione di servizi con soluzioni tecnologiche innovative, guidati da un approccio consulenziale di profonda conoscenza dei processi dei clienti sui quali la Società interviene. Siamo dunque felici che il primo investimento del nuovo fondo Progressio Investimenti IV sia in un gruppo unico come Archiva che ha dimostrato di avere i valori e le competenze necessarie per aiutare importanti aziende a evolvere il proprio modello di business, coniugando l’evoluzione normativa con quella tecnologica”.

Giuliano Marone, Presidente e Amministratore Delegato di Archiva Group, ha affermato: “La partnership strategica con Progressio arriva in un momento di grande evoluzione per Archiva Group che negli ultimi anni ha intrapreso un importante percorso di investimenti per dotarsi di soluzioni tecnologiche innovative in grado di migliorare costantemente l’ampiezza e il livello dei servizi offerti ai propri clienti. Sono confidente che saremo in grado di trarre vantaggio dalle opportunità che il trend di transizione digitale presenta, continuando ad offrire un connubio unico tra presidio dell’innovazione tecnologica, evoluzione della normativa e ridisegno dei processi aziendali”.

Per Progressio, guidata dall’AD Filippo Gaggini, l’operazione è stata gestita da Massimo Dan (Partner), Simone Assanelli (Investment Manager) e Mauro Ballabio (Operating Partner).

Progressio è stata assistita da Bonelli Erede per gli aspetti legali e la negoziazione dei contratti, da Deloitte per la due diligence finanziaria, da Roland Berger per la due diligence di business, da EY per le tematiche ESG, e da Russo De Rosa Associati per la due diligence fiscale.

Gli azionisti di Archiva Group sono stati assistiti da Clearwater International che ha agito in qualità di advisor M&A, da PWC per gli aspetti di vendor due diligence finanziaria, da Franco Vinci dello Studio Legale Mancini per gli aspetti legali e la negoziazione dei contratti e da Gabriele Pasquini dello Studio Legale e Tributario Pasquini per gli aspetti fiscali e di struttura dell’operazione.

Archiva Group rappresenta il primo investimento siglato dal fondo di private equity Progressio Investimenti IV, che ha iniziato la propria operatività nel primo trimestre 2024 avendo eseguito il primo closing della raccolta alla fine di gennaio con impegni superiori a Euro 182 milioni. Il Fondo Progressio Investimenti IV – con un target di raccolta a 300 milioni di Euro - ha attratto sottoscrizioni da investitori leader nel panorama italiano ed europeo (sia nuovi che dei precedenti fondi) tra cui fondi di fondi, banche, fondi pensione, casse di previdenza, imprenditori e family office, mentre il management team di Progressio ha investito complessivamente 6 milioni di Euro.

La strategia di investimento del fondo Progressio Investimenti IV – che si propone di effettuare tra 8 e 10 investimenti - è focalizzata sui settori Lifestyle, Healthcare, Industriale e Meccanico, Alimentare e Digital. In particolare, Archiva Group rappresenta il quinto deal (inclusi gli add-on) di Progressio nel settore Digital negli ultimi 4 anni, a dimostrazione della crescente attenzione e del know-how sviluppato in questo ambito dal management team di Progressio, anche grazie ad un forte network di relazioni con importanti manager e opinion leader di settore.