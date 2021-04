Prysmian: prima interconnessione sottomarina tra l’isola di Creta e la Grecia

Prysmian e IPTO annunciano il completamento del progetto record dell’interconnessione sottomarina, tra l’isola di Creta e la Grecia continentale.

Prysmian Group e Independent Power Transmission Operator (IPTO) annunciano il completamento dell’interconnessione sottomarina tra l’isola di Creta e la Grecia continentale (regione del Peloponneso), un progetto record sotto molteplici aspetti, tra cui lunghezza, profondità e innovazione della tecnologia in cavo HVAC.

Prysmian Group si è occupato della progettazione, fornitura e installazione di un sistema in cavo ad alta tensione in corrente alternata (High Voltage Alternating Current - HVAC) composto da 135 km di cavi tripolari da 150 kV con isolamento in XLPE e doppia armatura. Si tratta di un progetto record in quanto Prysmian Group ha installato la sua innovativa tecnologia in cavo - basata su un’armatura sintetica più leggera dell'acciaio del 30% - per la prima volta ad una profondità massima di circa 1.000 metri.

Il progetto ha un valore complessivo di €125 milioni, ed era stato assegnato a Prysmian Group nel 2018 da IPTO, l’operatore del sistema di trasmissione della rete elettrica in Grecia. La prima interconnessione fra Creta e la Grecia continentale dovrebbe diventare operativa nei prossimi mesi, assicurando una trasmissione di energia affidabile, conveniente e sostenibile.

“Questo progetto conferma la nostra leadership nel settore dei sistemi in cavo sottomarino, posizionandoci come partner affidabile per la realizzazione di progetti ‘chiavi in mano’ complessi” ha dichiarato Hakan Ozmen, EVP Projects BU di Prysmian Group. “Le nostre capacità di esecuzione dei progetti sono state recentemente riconosciute anche dal premio ‘2020 Infrastructure Project’, che ha definito l’interconnessione Creta-Peloponneso ‘il progetto dei record’. Siamo onorati della fiducia che da tempo IPTO ripone nel nostro know-how e siamo orgogliosi di essere il suo partner principale in un progetto così strategico, che per la prima volta collega l’isola di Creta alle reti elettriche della Grecia continentale”.

"L'interconnessione di Creta con la terraferma è un desiderio di lunga durata per il popolo greco, ed ora si realizza in un tempo record", ha dichiarato Manos Manousakis, Bod Chairman & CEO, IPTO. "Prysmian è un partner di fiducia di IPTO, coinvolto in progetti di punta in Grecia come l'interconnessione delle Cicladi, e quella che collega l’isola di Creta alla regione dell’Attica, sulla terraferma. La tecnologia delle fibre sintetiche ad alta resistenza - utilizzata per la prima volta in questo progetto - assicura al cavo un peso ridotto e buone prestazioni meccaniche, ideale per i mari greci, caratterizzati da alte profondità. L'innovativa tecnologia utilizzata nel progetto Creta- Peloponneso apre la strada ad interconnessioni sottomarine affidabili e resilienti nel complesso mare Egeo."