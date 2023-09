Le migliori aziende italiane secondo il Time: pubblicata la classifica 2023

Da Enel a Amplifon: le aziende italiane dominano la classifica World’s Best companies 2023 del Time

Il Time Magazine, uno dei giornali economici più autorevoli del mondo, ha pubblicato la World’s Best companies 2023, classifica realizzata in collaborazione con Statista. Tra le migliori aziende selezionate 23 Gruppi italiani, che in tre casi occupano posizioni fra le prime 100: Enel (al tredicesimo posto), seguita da A2A (alla posizione ottantanove), e Eni (novantasettesimo posto della classifica).

Un gruppo consistente di aziende del made in Italy si affiancano a quelle già citate, dimostrando le capacità e l'impegno delle società italiane. Tra le altre: Fineco Bank (105^), Cassa Depositi e Prestiti (153^), Prysmian (172^), Ferrari (205^), Intesa Sanpaolo (212^), Fincantieri (234^) e UniCredit (271^). Appena qualche posizione più sotto troviamo Bper Banca (274^), seguita da Pirelli (308^) e Prada (357^). Nella seconda metà della classifica si incontrano nomi come: Banco BPM (444^), Poste Italiane (448^), Gruppo Iren (458^), Ferrero (489^), Snam (498^), Calzedonia (521^), Terna Group (599^), Leonardo (611^) Credito Emiliano (Credem) (711^) e Amplifon (729^).

Il podio della classifica è invece occupato da tre aziende americane: Microsoft, Apple e Alphabet; seguite dalla società che possiede Google e Meta Platforms (ex Facebook). Dalla quinta posizione in poi ritroviamo importanti aziende europee come l’irlandese Accenture, il colosso della farmaceutica Pfizer e American Express. Le posizioni successive sono ancora occupate da aziende Europee, tra cui Electricitè de France all’ottava posizione, e BMW alla nona.