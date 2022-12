Pulze porta lo stile Not Your Usual alla Prima della Scala con Luchè

Luchè indossa un capo della collezione Not Your Usual di Giorgio Mallone per Pulze, il nuovo dispositivo di Imperial Brands

La Prima della Scala svela il suo lato Not Your Usual: Luchè veste un capo della drop collection firmata Mallone per Pulze

A Milano, come ogni anno, l'attesa per il 7 dicembre è stata ripagata: oltre alla celebrazione della festività patronale, si è aperto il sipario della stagione d’opera al Teatro alla Scala. La serata d'apertura del principale teatro d'opera milanese è stata punto di ritrovo non solo del mondo della lirica e della musica, ma anche delle persone dello spettacolo che la sostengono, creando una risonanza mediatica senza pari. Quest'anno alla Prima c'era anche Pulze con l'affermato rapper napoletano Luchè, nome d'arte di Luca Imprudente, reduce dal live tour per la presentazione dell'album DVLA (Dove volano le aquile). Per l'occasione, l'ex membro del gruppo hip hop Co'Sang ha indossato uno smoking della drop collection Not Your Usual di Giorgio Mallone per Pulze: una rivisitazione urban e contemporanea del classico capo di moda.

Dopo il lancio a Milano durante la settimana della moda e la partecipazione alla diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma, Pulze, dispositivo di Imperial Brands che scalda il tabacco senza bruciarlo dedicato ai fumatori adulti, è tornato sulla scena e lo ha fatto con un'icon d'eccezione che incarna ed esalta il messaggio del brand con il suo stile, ricercato e fuori dagli schemi: Not Your Usual, oltre il classico e il convenzionale, per scoprire nuovi orizzonti e vivere esperienze oltre l’ordinario.

I riflettori del teatro d'opera meneghino hanno messo in luce il look d'eccezione del rapper, cresciuto nel quartiere Marinella di Napoli e autore di grandi successi come "Non abbiamo età", "Le pietre non volano" e "Il mio ricordo", cantati durante un tour internazionale che si concluderà a Londra nel 2023.

Armando Frassinetti, Market Manager Italy di Imperial Brands, ha commentato a margine dell'evento: “Siamo felici di portare il concetto di Not Your Usual alla Prima della Scala con Pulze, un brand che vuole dare un nuovo significato all’esperienza di consumo con un dispositivo facile da usare, adatto a tutti i fumatori adulti che cercano un’alternativa al tabacco tradizionale. Un prodotto progettato per coloro che vogliono rompere gli schemi e che pensano che la complessità non dovrebbe essere lo standard ma, anzi, qualcosa da evitare”.

La tecnologia di Pulze offre ai fumatori adulti un'alternativa vantaggiosa alla sigaretta tradizionale, combinando una performance prolungata (fino a 20 utilizzi consecutivi a fronte di una sola ricarica) e all-in-one (non necessita di una custodia separata per la ricarica) alla modalità di riscaldamento Inside-Out, grazie alla quale lo stick di tabacco viene scaldato dall’interno tramite una barra in ceramica che permette un avvio più veloce e maggiore maneggevolezza. Per soddisfare tutte le esigenze dei consumatori e consentire un'esperienza d'uso ottimale, il nuovo dispositivo scalda tabacco di Imperial Brands è dotato di una duplice modalità di riscaldamento: Standard, per un’esperienza più intensa, ed Eco, per un’esperienza più discreta.