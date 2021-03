Relatech SpA. Ottimi i risultati nel 2020. Professionalità e gioco di squadra.

"Il nostro business model è incentrato sulla piattaforma cloud-based RePlatform" dichiara Pasquale Lambardi, Presidente Relatech S.p.A. Con RePlatform sono possibili e naturalmente facilitate le attività di cross-selling e up-selling sui clienti e la coerente e continua applicazione della 3M Strategy (Merge, Management, Margin). Questo ha fatto sì che il Gruppo Relatech, nonostante il forte impatto negativo sull’economia nazionale e mondiale dovuto alla pandemia da COVID-19, cogliesse nuove opportunità connesse ad una fase di trasformazione del mercato.

I risultati del 2020

Il valore della produzione consolidato è pari ad Euro 24,3 milioni (+13% rispetto al 2019) mentre i ricavi delle vendite consolidati al 31 dicembre 2020 si attestano a euro 18,3 milioni (in crescita del 2% rispetto allo stesso periodo del 2019 con euro 17,9 milioni). L’Ebitda adjusted consolidato è pari a euro 5,9 milioni, con un'incidenza del 32% sui ricavi, in crescita del 20% rispetto a euro 4,9 milioni del 2019, con un utile netto di periodo adjusted di euro 3,2 milioni. La quota di ricavi ricorrenti pro-forma è pari ad euro 5,5 milioni, in aumento del 41% rispetto a euro 3,9 milioni al 31 dicembre 2019 e rappresenta il 27% dei ricavi delle vendite.

Pasquale Lambardi

"La professionalità e gioco di squadra" prosegue Pasquale Lambardi "con l'inserimento di nuove figure manageriali volte a rafforzare il team, gli investimenti continui in ambito tecnologico per rendere più efficienti i processi, le nuove acquisizioni di qualificate aziende ICT per integrare e complementare l’offerta, le nuove soluzioni frutto dei risultati dell’attività di R&D condotta in collaborazione con le migliori università italiane: tutto questo ha consentito al Gruppo Relatech di ottenere ottimi risultati nel 2020".

Mediatech e Xonne

E conclude Pasquale Lambardi: "I dati pro-forma, che tengono in considerazione i ricavi delle neo acquisite Mediatech e Xonne sui 12 mesi del 2020, mostrano con soddisfazione come la nostra strategia di crescita per linee esterne sia vincente per il Gruppo, con ricavi delle vendite pro-forma nel 2020 pari a Euro 20,4 milioni in crescita del 14% circa rispetto ai volumi del 2019. Nuove e più alte sfide attendono nei prossimi mesi il brand Relatech: noi sapremo coglierle e vincerle. Vi confermo che aumenteremo la penetrazione nel nostro mercato di riferimento, svilupperemo le nostre tecnologie e la capacità innovativa, continueremo il processo di crescita, sia per linee interne sia esterne, certi dell’impegno e della competenza del nostro principale patrimonio aziendale: le Donne e gli Uomini del Gruppo Relatech, determinanti ancora una volta per i successi di oggi e di domani".