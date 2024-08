RFI, avanzano i cantieri sull'Alta Velocità e nove treni su dieci puntuali

RFI: proseguono regolarmente i cantieri sull'Alta Velocità, nove treni su dieci puntuali o in lieve ritardo e lavori programmati fino al 26 agosto

Proseguono a pieno ritmo i lavori sui cantieri dell'Alta Velocità lungo la rete ferroviaria italiana, con un'attenzione particolare alla puntualità e all'efficienza del servizio. Nonostante gli interventi in corso, secondo i dati forniti da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), circa nove treni a lunga percorrenza su dieci, tra Alta Velocità e Intercity, hanno rispettato gli orari, arrivando puntuali o con un ritardo massimo di dieci minuti. Questi dati, riferiti al periodo dal 12 al 15 agosto, dimostrano che le operazioni si stanno svolgendo secondo il cronoprogramma previsto e senza significativi disagi per i viaggiatori.

Le statistiche fornite da RFI tengono conto delle modifiche temporanee nei tempi di percorrenza, già segnalate al momento dell'acquisto dei biglietti, per i treni che transitano nelle tratte interessate dai cantieri. Anche il traffico ferroviario regionale ha mantenuto buoni livelli di puntualità, con il 92% dei convogli arrivato in orario o con un ritardo massimo di cinque minuti negli ultimi quattro giorni.

Interessanti anche i dati relativi ai flussi di passeggeri. Nella giornata di Ferragosto, circa 625 mila persone hanno viaggiato sui treni italiani, di cui oltre 511 mila sui treni regionali. Questo dato, se confrontato con quello del 14 agosto, quando hanno viaggiato circa 850 mila persone (oltre 700 mila sui treni regionali), evidenzia un calo significativo nel numero di viaggiatori, dovuto probabilmente alla riduzione dei pendolari che si spostano per studio o lavoro durante questo periodo estivo.

Il mese di agosto vede una serie di interventi di manutenzione straordinaria programmati da Rete Ferroviaria Italiana, volti a migliorare l’armamento ferroviario, le opere civili, gli impianti di sicurezza e segnalamento, oltre agli impianti di trazione elettrica. Sono attivi anche cantieri per la realizzazione di nuove infrastrutture, molte delle quali connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nonché per la riqualificazione delle stazioni.

Tra i principali cantieri di manutenzione attualmente in corso, spiccano quelli sulla linea Alta Velocità Milano-Bologna. In questa tratta, i lavori riguardano la sostituzione dei deviatoi tra Fidenza Ovest e Castelfranco Est. Gli interventi proseguiranno fino a domenica 19 agosto, durante i quali i treni Alta Velocità percorreranno la linea convenzionale, con un conseguente allungamento dei tempi di viaggio, già comunicato in fase di acquisto del biglietto. Successivamente, dal 19 al 25 agosto, i treni percorreranno le tratte oggetto dei lavori a una velocità ridotta, che verrà gradualmente innalzata fino a raggiungere quella massima prevista sulla linea. La circolazione tornerà regolare dal 26 agosto.

Sulla Direttissima Roma-Firenze, i lavori si concentrano sulla manutenzione straordinaria del viadotto sul fiume Paglia, nella tratta Chiusi Nord-Orvieto Sud. Questo cantiere si concluderà il 23 agosto, con riduzioni di velocità previste per i giorni 24 e 25 agosto. Anche in questo caso, la circolazione tornerà alla normalità il 26 agosto.

Per quanto riguarda lo sviluppo della rete ferroviaria, nella tratta Verona-Vicenza sono in fase di completamento le certificazioni necessarie per la riattivazione della linea, mentre continuano i lavori sulle restanti tratte. Nel Nodo di Genova, proseguono i lavori di quadruplicamento fra Voltri e Sampierdarena nell’area di Bivio Polcevera, il ripristino della linea di Campasso e il cantiere di sestuplicamento tra Genova Principe e Brignole.

Sulla linea Milano-Mortara sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova fermata di Milano Porta Romana, mentre sulla linea Cremona-Mantova si stanno demolendo le infrastrutture esistenti e risolvendo le interferenze. Sono inoltre iniziati i lavori per la costruzione delle fondazioni del nuovo ponte sul fiume Adda.

L’estate 2024 si sta dunque dimostrando un periodo di intenso lavoro per RFI, con una serie di cantieri strategici che, nonostante la complessità delle operazioni, stanno permettendo di mantenere elevati standard di puntualità e servizio. I viaggiatori possono continuare a contare su una rete ferroviaria efficiente e in costante miglioramento, anche in un periodo di grande fermento per lo sviluppo infrastrutturale del Paese.