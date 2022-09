Ricola torna a Cernobbio, al via la nuova edizione di Orticolario

Ricola torna a esporre a Orticolario 2022: un appuntamento tra design, arte e natura

Ricola, produttore di caramelle tra i più moderni e innovativi al mondo, prenderà parte a Orticolario 2022, che si svolgerà dal 29 settembre al 2 ottobre. L'evento autunnale lariano, dove biodiversità, botanica e natura diventano ispirazione del proprio stile di vita, torna dopo gli anni di stop forzato dovuto alla pandemia. Orticolario è una mostra mercato che si articola tra design, arte, giardini tematici, piante rare, insolite e da collezione e artigianato artistico, e vanta oltre 290 espositori. La manifestazione, ospitata a Cernobbio nel complesso di Villa Erba sul Lago di Como, vedrà Ricola presente in Ala Lario.

Quello di Ricola non sarà un semplice spazio espositivo, ma un grande stand verde reso tale dalla presenza delle 13 erbe dell’originale ricetta Ricola, protagoniste di tutte le sue caramelle e tisane. Nell’area Ricola sarà possibile assaporare le uniche e originali caramelle alle erbe alpine e le gustose tisane alle erbe coltivate con metodi naturali sulle Alpi Svizzere. Inoltre, Ricola presenterà una selezione dei suoi prodotti e, in previsione del Natale, dei formati speciali in esclusiva.