SACE lancia Career GPS: l'obiettivo è orientare le carriere in azienda

SACE: arriva il nuovo strumento Career GPS, il ‘navigatore’ per orientare le carriere in azienda

SACE lancia Career GPS, sistema innovativo che mette a frutto le potenzialità delle nuove tecnologie di Intelligenza Artificiale Generativa per guidare i percorsi di sviluppo e crescita delle persone all’interno dell’Azienda. Career GPS, sviluppato in partnership con Accenture, società di servizi professionali che affianca le principali organizzazioni nei loro percorsi di trasformazione digitale, integra dati e algoritmi con l’obiettivo di supportare sia le Risorse Umane sia i singoli dipendenti a valorizzare le potenzialità delle risorse di SACE.

Il sistema combina infatti una mappatura delle skill attuali presenti in azienda a una mappatura delle skill potenziali necessarie per lo sviluppo dell’azienda stessa consentendo a ciascun dipendente di navigare all’interno, come con un navigatore satellitare intelligente, scoprendo il proprio posizionamento, le proprie potenzialità di crescita e costruendo il proprio percorso di carriera all’interno di SACE.

L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nel percorso intrapreso da SACE con il Piano Industriale INSIEME2025, verso la creazione di una Skill-Driven Organization: un modello avanzato di organizzazione aziendale che, differentemente dai sistemi gerarchici tradizionali, si fonda sule skills dei dipendenti e sui principi di apprendimento continuo e adattabilità rispetto a strutture rigide e dipartimenti isolati.

“A oltre un anno dal lancio del nostro piano industriale INSIEME2025, arriva un ulteriore tassello della trasformazione culturale che stiamo portando avanti nel solco della sostenibilità, dell’inclusione e dell’innovazione tecnologica, per migliorare la vita delle nostre persone e per generare benessere per la collettività”, ha commentato l’Amministratore Delegato di SACE Alessandra Ricci.

“Un percorso che ha avuto come tappe strategiche la definizione del nostro stile di leadership EPIC - Extraordinary, Passionate, Inspirational e Connective – di un’organizzazione skill-driven e del nostro nuovo modello di lavoro flessibile, Flex4Future. Tre passaggi che ci hanno consentito di riportare le persone al centro dell’organizzazione liberandole da tre barriere: dal ruolo, dallo spazio e dal tempo, permettendo a ciascuno di esprimere le proprie potenzialità e di guidare il proprio viaggio nell'azienda. Career GPS sarà uno strumento fondamentale in questa direzione e consentirà a tutti i colleghi di guidare la propria carriera, costruirsi piani di sviluppo, anche al di fuori di ruoli prestabiliti, moltiplicando le proprie skills e facendo di SACE un incubatore di professionalità del futuro”, ha concluso Ricci.

L’Intelligenza Artificiale è al centro di questa iniziativa, non solo come strumento abilitante, ma come parte integrante del nuovo set di competenze mappate nel modello, con l’obiettivo di trasformare l’attuale workforce di SACE in una workforce in grado di collaborare con le nuove tecnologie di Generative AI, collocando SACE tra le aziende partecipate pubbliche più innovative in questo ambito.

Le caratteristiche di Career GPS

Trasparenza: tutte le posizioni in azienda sono chiaramente “navigabili” su un nuovo sistema di Data Visualization che, come un navigatore satellitare intelligente, segnala la distanza in termini di competenze che è necessario acquisire per accedere a un determinato ruolo professionale all’interno di SACE

Equità: la “distanza” calcolata dall’algoritmo rispetto ad un potenziale ruolo target non dipende dalla posizione attuale ricoperta in azienda, ma bensì dal set di competenze possedute dalla singola risorsa e, quindi, dalla sua storia professionale

Efficacia: appositi strumenti di best matching evidenziano quali sono le skill su cui occorre lavorare per acquisire le competenze necessarie per ricoprire una determinata posizione e quindi indicano “la via” da percorrere per arrivare dalla posizione alla posizione prescelta, dando quindi tutti gli strumenti conoscitivi alle risorse che vogliono effettivamente navigare le opportunità presenti in azienda

Flessibilità: Career GPS non è basato sulla sola crescita “verticale” ma su un concetto di spostamento “orizzontale” che, favorendo la sperimentazione diversi ambiti professionali nel tempo consenta di arricchire l’esperienza lavorativa con un continuo apporto di nuove competenze e nuove skill.