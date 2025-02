SACE, perfezionato l’accordo con Banco BPM per la crescita estera di Alfasigma

SACE, consolidato l’accordo con Banco BPM a favore di Alfasigma: concessione di due linee di finanziamento del valore complessivo di 200 milioni di euro

Negli ultimi anni, Alfasigma, azienda farmaceutica italiana internazionale, ha intrapreso un ambizioso percorso di crescita e trasformazione, consolidando la propria presenza in oltre 100 Paesi e ampliando significativamente il proprio portafoglio attraverso acquisizioni strategiche. Questo processo di espansione ha portato il gruppo a rafforzarsi nei mercati dell'Europa meridionale e ad estendere la propria operatività nell'Europa settentrionale, negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

A supporto di questa strategia di sviluppo, Alfasigma ha siglato un importante accordo con Banco BPM per l'ottenimento di due linee di credito da 100 milioni di euro ciascuna. Le operazioni, una con durata di sette anni e l'altra di dieci anni assistita da Garanzia SACE al 70%, permetteranno all'azienda di consolidare la sua espansione internazionale e sostenere gli investimenti futuri.

“Noi di SACE siamo lieti di supportare una realtà di rilievo come Alfasigma, che ha fatto dell’attività di ricerca e sviluppo il pilastro della sua strategia di business” ha dichiarato Beatrice Alvisi, Senior Relationship Manager Mid & Large di SACE. “Questa operazione si inserisce in un piano di investimenti finalizzati alla sua espansione all’estero e consentirà all’impresa di efficientare la sua rete commerciale, oltre ad integrare nuove piattaforme tecnologiche e logistiche relative alle recenti acquisizioni internazionali. Grazie al nostro intervento in collaborazione con Banco BPM, Alfasigma eleverà ulteriormente la qualità a servizio della comunità, in linea con i valori di SACE”.

Questi finanziamenti saranno destinati a potenziare le strutture della rete commerciale, migliorare l'integrazione delle piattaforme informatiche e logistiche e rafforzare il sistema tecnologico. Inoltre, contribuiranno a ottimizzare il processo di integrazione delle recenti acquisizioni compiute all'estero, favorendo la competitività dell'azienda nel settore farmaceutico globale.

“Siamo grati per il supporto di Banco BPM e Sace, che ci permetterà di accelerare l’integrazione della nostra rete commerciale a livello globale, a seguito delle recenti acquisizioni, e di costruire infrastrutture adeguate che ci consentano di diventare un’azienda sempre più globale e moderna. Abbiamo un significativo portfolio di prodotti e terapie e siamo impegnati a renderli disponibili per un numero sempre maggiore di pazienti in tutto il mondo”, ha affermato Tatiana Simonelli, CFO di Alfasigma. "L’impegno di Banco BPM e SACE è testimonianza della forte traiettoria di crescita di Alfasigma ad oggi, nonché della loro fiducia nella nostra visione strategica e nel nostro significativo potenziale nei mercati globali”.

Negli ultimi tre anni, Alfasigma ha quasi raddoppiato i propri ricavi, dimostrando una crescita costante e solida. Grazie a questi nuovi capitali, la società potrà continuare a investire in innovazione e rafforzare la propria posizione nei mercati internazionali, proseguendo nel suo percorso di trasformazione e affermazione come player di riferimento nel settore farmaceutico.

“È per noi motivo di orgoglio poter affiancare nuovamente con questa importante operazione il gruppo Alfasigma, eccellenza italiana con la quale abbiamo costruito nel tempo un consolidato rapporto di fiducia", ha detto Mattia Mastroianni, Responsabile Corporate di Banco BPM. “Questo intervento, in collaborazione con SACE, è un ulteriore testimonianza dell’impegno di Banco BPM a sostenere le realtà virtuose del nostro territorio, capaci di distinguersi per un modello di sviluppo incentrato su crescita e innovazione”.