Saipem, conclusi i lavori al parco eolico offshore di Fécamp

Saipem, con Bouygues Travaux Publics e Boskalis terminati i lavori al parco eolico offshore di Fécamp

Saipem, in consorzio con Bouygues Travaux Publics e Boskalis (BSB), ha concluso l'installazione e lo zavorramento delle fondazioni Gravity Based Structures (GBS) per il parco eolico offshore di Fécamp in Normandia. Nel 2020, al consorzio BSB erano stati affidati i lavori di progettazione, costruzione e installazione delle GBS. Con una capacità totale di circa 500 MW, il parco eolico offshore di Fécamp produrrà l'equivalente del consumo energetico domestico di circa 770.000 persone. Le 71 GBS, costruite da Saipem e Bouygues Travaux Publics, del peso di circa 5.000 tonnellate ciascuna e di altezza compresa tra 48 e 54 metri, sono state installate da Saipem attraverso il suo sub-contractor marittimo Heerema e sono ora zavorrate.

Le attività di Saipem e Bouygues Travaux Publics continueranno fino al pieno completamento dei rimanenti lavori di finitura e di ispezione, nonché delle operazioni di posa di pietrame intorno alle basi da parte di Boskalis. Il raggiungimento di questo importante traguardo nello sviluppo del parco eolico offshore di Fécamp rappresenta una dimostrazione delle prospettive di crescita del mercato offshore wind, con l’adozione di una rinnovata strategia commerciale ed esecutiva degli EPCI sia in ambito di installazioni fisse che flottanti. Inoltre, conferma il focus industriale di Saipem sulla transizione energetica e l’impegno nel percorso verso un futuro sostenibile.