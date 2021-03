Saipem: contratto di servizi di consulenza per il Benghazi Oil Technical Center da NOC

Saipem: contratto di servizi di consulenza per il progetto Benghazi Oil Technical Center da Libya National Oil Corporation.

Saipem si è aggiudicata un contratto di servizi di consulenza da Libya National Oil Corporation (NOC) per lo sviluppo del Benghazi Oil Technical Center (BOTC). Il Centro tecnico specializzato e integrato sarà istituito nella zona franca di Mreisa, a 25 chilometri da Bengasi e progettato con le migliori strutture e tecnologie per servire il mercato libico del petrolio e del gas e altre industrie strategiche.

Saipem ha una vasta esperienza in centri tecnici, avendo i propri di ingegneria in aree strategiche del mondo. Inoltre, la lunga presenza e l'impegno di Saipem nel Paese, rappresentato dalla sua determinazione a mantenere la propria sede e il personale locale anche negli ultimi anni, le fornisce una solida conoscenza della Libia e delle sue infrastrutture energetiche. Quale riconoscimento di queste qualità, Saipem è stata ritenuta dalla libica NOC come il partner ideale per lo sviluppo del Benghazi Oil Technical Center Project.

Saipem fornirà inizialmente lo studio di fattibilità, FEED e servizi per le gare per la durata di 15 mesi. Nelle fasi successive, Saipem si occuperà dei servizi di project management e dei servizi di ingegneria per NOC per i restanti 40 mesi del contratto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di NOC, Mr. Mustafa Sanalla, ha commentato: “Per ottenere un significativo risparmio sui costi, perdite di produzione contenute e risparmio di tempo nell’esecuzione di lavori di manutenzione a livello locale attraverso le società di investimento, la National Oil Corporation (NOC) ha optato per la creazione di un centro tecnico specializzato nella città di Bengasi, dotato di attrezzature e infrastrutture di alto livello; il centro sarà suddiviso in aree idonee per investimenti da parte di società internazionali o produttori specializzati. Con la firma del contratto di servizi di consulenza con la società italiana Saipem, avremo avviato i lavori di implementazione del progetto, attraverso il quale ci aspettiamo di estendere la collaborazione con Saipem per la realizzazione di altri progetti”.

Durante la cerimonia di firma Stefano Cao, CEO di Saipem, ha commentato: “Il Nord Africa rimane un’area strategica dalle enormi potenzialità di sviluppo sia nel settore industriale che in quello energetico. Questo progetto consolida il nostro rapporto con NOC e ci offre l'opportunità di dare supporto al nostro cliente nella creazione di un importante centro per il migliore utilizzo delle risorse nazionali”.