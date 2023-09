Savills, presentato il nuovo report Italian Living Overview 2023

Savills, Italian Living Overview 2023: il nuovo report conferma una crescita costante nel settore del Living

Il settore del Living in Italia si conferma caratterizzato da una crescita costante e da solidi fondamentali, continuando ad attrarre gli investitori, con una quota pari al 28% dei volumi di investimento nel corso del primo semestre 2023. Con una solida pipeline, il Multifamily in Italia sta rapidamente guadagnando terreno, offrendo un nuovo approccio alle esigenze degli inquilini. Entro il 2026, saranno completati 41 progetti, fornendo più di 8.200 appartamenti in affitto; nuove soluzioni che si concentrano sulla sostenibilità offrendo servizi moderni come aree verdi, coworking, palestre e concierge.

Il settore del PBSA conferma forti prospettive, con numerosi progetti in corso e un crescente interesse da parte degli operatori nazionali e internazionali. L’aumento degli studenti internazionali e della mobilità studentesca sta rendendo il settore sempre più attraente, con la carenza di posti letto che sta diventando un punto focale. In Italia, l’offerta complessiva di posti letto per studenti ammonta a circa 68.000 unità; tuttavia, a livello europeo, l’Italia presenta ad oggi uno dei tassi di offerta più bassi, pari al 4%, molto al di sotto della media europea del 12,5%.

Per quanto riguarda il BTS, Roma è da sempre il principale mercato immobiliare italiano, rappresentando il 5% delle transazioni totali nel primo semestre del 2023 seppur con un atteso rallentamento registrato anche nella città di Milano. In prospettiva, sono previste significative espansioni territoriali: Roma verso l’area sud -est, mentre Milano si svilluperà nella zona nord: entro il 2026, Roma vedrà la conclusione di almeno 31 progetti, mentre Milano porterà a termine 95 sviluppi, offrendo sul mercato rispettivamente 1.670 e 4.660 nuove unità.