Acqua Sant’Anna è partner di MITO SettembreMusica 2024

Gli scatti d'Affari

Acqua Sant’Anna partecipa all’edizione 2024 di MITO SettembreMusica, Festival delle Città di Torino e Milano

Acqua Sant’Anna, marchio leader nel settore delle acque minerali, è partner di MITO SettembreMusica 2024, festival che nasce nel 2007, in seguito al gemellaggio culturale tra Torino e Milano, con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico alla musica classica. La rassegna musicale propone un ricco calendario di eventi nelle due città tra teatri, auditorium e piazze pubbliche, con appuntamenti che coinvolgono piccoli e grandi artisti del panorama musicale internazionale. Tra il 6 e il 22 settembre, Torino ospita 34 concerti.

In questo prestigioso contesto musicale, Sant’Anna porta la sua acqua, famosa per valori eccezionali di leggerezza. Infatti, musicisti, staff e volontari per l’intera durata dell’evento possono contare su Sant’Anna Bio Bottle per una pausa rinfrescante. Sant’Anna Bio Bottle è la bottiglia senza neanche una goccia di petrolio, creata da un biopolimero con la fermentazione degli zuccheri naturalmente presenti nelle piante, biodegradabile e compostabile nei siti di compostaggio industriale. MITO SettembreMusica è, inoltre, una vetrina importante per l’ultima novità Sant’Anna PRO, la bevanda con 15gr di proteine + zinco in Acqua Sant’Anna, un prodotto unico che interpreta il trend high protein; senza zuccheri, conservanti, coloranti e glutine, pronta da bere e disponibile nei due gusti tropical e frutti verdi + menta.