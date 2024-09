Agici, a Milano il workshop "Net Zero Economy al 2050: miraggio o realtà?”

Gli scatti d'Affari

Agici, presentato il Rapporto Annuale dell’Osservatorio OIR in partnership con Edison durante il workshop “Net Zero Economy al 2050: miraggio o realtà?”

Martedì 17 settembre, Agici ha presentato il Rapporto Annuale 2024 dell’Osservatorio Rinnovabili OIR, che vede Edison come partner strategico, in occasione del workshop “Net Zero Economy al 2050: miraggio o realtà?”. All’evento hanno partecipato i vertici dei principali operatori energetici per discutere sugli obiettivi e le sfide che attendono l’Italia nel percorso per diventare una Net Zero Economy entro il 2050. Tra i partecipanti: Paolo Arrigoni, Presidente di GSE; Nicola Monti, AD di Edison; Giuseppe Bergesio, AD di Iren Energia; Paolo Luigi Merli, AD di ERG; Bernardo Ricci Armani, Country Manager VP Italia di Statkraft; Fabio Genoese, Responsabile Strategy di Terna; e molti altri.



Dal rapporto emerge chiaramente come la volontà di investire nelle rinnovabili da parte dei principali operatori sia elevata, confermata dalle previsioni di un aumento della capacità FER nel periodo 2023-2030 pari al 63% (+147,6 GW) rispetto a quella installata nel 2023, e di un ammontare di investimenti complessivi che corrisponde a 174,3 miliardi di euro (42 miliardi considerando solo i player italiani). Tuttavia, osserva Agici, se la volontà e le risorse finanziarie sono considerevoli e tangibili nei piani degli operatori, in Italia i processi burocratici rappresentano un ostacolo ancora troppo vincolante per il definitivo sviluppo delle rinnovabili, nonostante il percorso tracciato dal PNIEC. Una criticità, questa, che trova espressione negli iter approvativi ancora troppo lunghi e complessi e che rischia di scoraggiare gli investimenti.



A margine dell'evento, Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici, ha commentato i dati emersi dal confronto: "È emerso un quadro in chiaroscuro. Sii comprende l'importanza di raggiungere l'obiettivo Net Zero, c'è la volontà di fare investimenti, ma manca una traiettoria chiara da parte della politica e delle istituzioni". Anna Pupino, Coordinatrice Osservatorio OIR di Agici, ha sottolineato: "Abbiamo stimato che per raggiungere una Net Zero Economy saranno necessari oltre 1.000 miliardi di euro. Una quota degli investimenti deve essere sostenuta dalle imprese e un'altra dalle famiglie, e questo rappresenta un elemento critico, una forte incertezza sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione".

