ANBI, conclusa la quinta edizione del concorso fotografico 'Obiettivo Acqua'

Gli scatti d'Affari

ANBI, ospitata a Roma la cerimonia di premiazione della quinta edizione del concorso fotografico "Obiettivo Acqua"

Si è tenuta, presso Palazzo Rospigliosi a Roma, la cerimonia di premiazione della quinta edizione del concorso fotografico "Obiettivo Acqua". Un evento atteso e partecipato, che ha visto convergere gli sguardi di appassionati, professionisti e semplici amanti della fotografia, tutti accomunati dalla volontà di raccontare il legame profondo e vitale che lega l'uomo all'acqua dolce. Dal 22 settembre 2023 fino al 31 gennaio 2024, il concorso, promosso da ANBI, Coldiretti e Fondazionene Univerde, ha offerto la possibilità a talenti provenienti da ogni angolo del paese di esprimere la propria creatività e sensibilità attraverso due categorie: colore e bianco e nero. Un'iniziativa che ha saputo catturare l'attenzione di chi, consapevole dell'importanza cruciale dell'acqua, desiderava trasmettere il proprio messaggio attraverso l'arte della fotografia.

Durante la cerimonia sono intervenute personalità importanti come: Luca De Carlo, Presidente Commissione Agricoltura Senato, Francesco Vincenzi, Presidente ANBI, Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione Univerde, Nazario Palmieri, Generale Comandante Carabinieri Tutela Forestale e Parchi, Aldo Mattia, Componente Commissione Ambiente Territorio Camera, Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale Coldiretti, Francesca Salvemini, Capo Segreteria Tecnica Ministero Ambiente Sicurezza Energetica e Ettore Pradini, Presidente Coldiretti.

"Obiettivo Acqua" non è stato solo un concorso, ma un vero e proprio impegno civico e culturale, volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore inestimabile di questa risorsa primaria. In un momento storico in cui la crisi climatica ci spinge a riconsiderare il nostro rapporto con l'ambiente, il concorso si è rivelato un catalizzatore di consapevolezza, un'opportunità per riflettere sul nostro passato, presente e futuro legame con l'acqua.