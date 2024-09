ASPI e Automobile Club celebrano il centenario dell'A8 Milano - Varese

Gli scatti d'Affari



ASPI e Automobile Club di Milano e Varese: celebrati i 100 anni dell'Autostrada Milano-Varese



Il 21 settembre 2024, gli Automobile Club di Milano e Varese, insieme ad Autostrade per l’Italia, celebreranno il centenario dell’Autostrada Milano-Varese (A8), la prima autostrada al mondo. Quest'opera pionieristica, nata dalla visione dell’ingegner Piero Puricelli, rappresenta un simbolo di progresso per l’Italia e per la mobilità globale. La celebrazione non sarà solo un ricordo storico, ma anche un'occasione per riflettere sull'evoluzione della mobilità moderna e sui temi sempre più attuali della sostenibilità, della sicurezza stradale e dell'innovazione tecnologica. Oggi l' A8, con le sue 5 corsie, è un punto di riferimento per l'efficienza e la modernità delle infrastrutture stradali italiane.

L'evento sarà anche un omaggio all'ingegner Piero Puricelli, figura chiave nelle infrastrutture italiane. Nato a Milano, ma di origini varesotte, Puricelli fu un pioniere nell'automobilismo, realizzando l'Autodromo di Monza in soli 110 giorni e successivamente l'A8, progettata come la prima strada riservata esclusivamente ai veicoli a motore. Puricelli non solo rivoluzionò il concetto di trasporto, ma contribuì a far nascere un’infrastruttura che, fin dalla sua costruzione, ha unito due città cruciali come Milano e Varese, simboleggiando un nuovo modo di muoversi e di pensare il futuro.

Il centenario dell’ A8 è stato anche occasione per i leader locali di riflettere sul valore di questa strada nella storia della Lombardia. Il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha descritto l'autostrada come "simbolo di crescita e progresso", sottolineando la sua importanza strategica, dalla connessione con l'aeroporto di Malpensa all'Expo 2015. Anche Geronimo La Russa, Presidente di Automobile Club Milano, ha ricordato il ruolo visionario di Puricelli, lodando la lungimiranza di chi, cento anni fa, immaginò un’opera che avrebbe cambiato il volto della mobilità in Italia.