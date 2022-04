Banca d’Italia, al via il progetto Scelte finanziarie e rapporti con le banche

Gli scatti d'Affari

Scelte finanziarie e rapporti con le banche: presentato il progetto formativo con Banca d’Italia

È stato presentato il progetto promosso da Banca d’Italia, in collaborazione con Confartigianato e Cna, dedicato agli artigiani e ai piccoli imprenditori. All'evento di presentazione di "Scelte finanziarie e rapporti con le banche" sono intervenuti il Direttore Generale di Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini, il Segretario Generale di CNA, Sergio Silvestrini, il Capo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria, Magda Bianco e il Direttore Politiche economiche della Confederazione Bruno Panieri. L’incontro, oltre a presentare il progetto, si è rivelato un'importante occasione per discutere delle competenze finanziarie richieste oggi agli imprenditori per guidare le proprie aziende e di come queste competenze possano essere rafforzate attraverso iniziative di educazione finanziaria.