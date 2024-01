Banca Ifis, "Semplicemente Fintech": la sfida del fintech nel settore bancario

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Banca Ifis, "Semplicemente Fintech" racconta il futuro del settore bancario e l’influenza della digital transformation Intelligenza artificiale, Buy now pay later (BNPL), pagamenti biometrici e open banking: sono solo alcune delle maggiori sfide che il fintech lancia a un 2024 che promette di essere l’anno di svolta del mondo del risparmio e degli investimenti. Per capire cosa ci aspetta, Banca Ifis ha organizzato un convegno in collaborazione con Repubblica e il Centro Arcelli per gli Studi Monetari e Finanziari (CASMEF) della LUISS. “Semplicemente Fiintech” è il titolo scelto per l’evento, ospitato a Milano lo scorso venerdì 19 gennaio. Secondo i dati forniti dall'Osservatorio Fintech & Insuretech della School of Management del Politecnico di Milano, in Italia sono attive 513 start-up fintech, che hanno raccolto circa 150 milioni di euro. Un aspetto interessante è l'orientamento del 19% di esse verso lo sviluppo di progetti legati alla Generative AI. Inoltre, l'82% delle realtà fintech italiane sta collaborando con almeno un partner strategico, evidenziando una crescita significativa nel settore. Il Prof. Luciano Floridi, Direttore del Digital Ethics Center della Yale University e Docente di Sociologia della Cultura e della Comunicazione all’Università di Bologna, intervenuto nel corso dell’evento, ha descritto alcuni degli effetti della Digital Transformation. Floridi ha spiegato come "il digitale non è più una ciliegina sulla torta, bensì la torta stessa". Ha insistito sull'importanza del product design, enfatizzando la necessità di implementare la teoria dell'onlife, che rappresenta la fusione tra offline e online, creando un'esistenza costantemente connessa. La Generazione Z vive in un mondo in cui la connettività è la norma e, come sottolineato dal Professore, la vera sfida non è imparare il linguaggio di programmazione, ma porre le domande giuste. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery