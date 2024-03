BASE presenta due giorni di appuntamenti per l’Art Week

Gli scatti d'Affari

BASE, al via due giorni di appuntamenti per l'Art Week: protagonisti Sabrina Morreale e Lorenzo Perri Gli appuntamenti iniziano Venerdì 12 aprile con l'inaugurazione di TALAMO, installazione di Lemonot, duo di architetti italiani residenti a Londra (Sabrina Morreale e Lorenzo Perri), BASE Milano dà il via a una serie di iniziative realizzate per il palinsesto dell'Art Week cittadina e di miart 2024. La scultura performativa, realizzata in collaborazione con Xavier Madden e Katja Banović, introduce al tema della convivialità, protagonista di WE WILL DESIGN-The Convivial Laboratory, programma che raccoglie i progetti e le iniziative che avranno luogo durante la Design Week milanese 2024. Traendo spunto dai significati arcaici o scientifici di "Talamo", il letto nuziale, il palco per rappresentare i drammi liturgici nel medioevo, la parte del cervello per la trasmissione dei segnali sensoriali al resto del corpo, i Lemonot hanno voluto sintetizzarli in una installazione mobile, realizzando un'architettura conviviale composta da un letto immenso ma leggero, che diventa un palcoscenico in sospensione dinamica tra pavimento e soffitto. Venerdì 12 e sabato 13 aprile i performer greci arisandmartha (Aris Papadopoulos e Martha Pasakopoulou), attiveranno l'installazione di Lemonot con Talamo in a restless state, quattro azioni in cui elementi animati e inanimati si fonderanno con le sue forme abitabili, familiari ma allo stesso tempo ultraterrene. I corpi dei performer sembreranno emergere da TALAMO, plasmati dalla struttura stessa, intrecciandosi, cercando e reinventando il proprio spazio al suo interno. Le configurazioni dell'opera e le configurazioni fantastiche del duo, il cui lavoro si colloca a metà strada tra performance di danza on stage e site-specific, coinvolgeranno il pubblico in un rituale di luci, suoni e gesti eccezionalmente ordinari, sfociando nel surreale e annullando progressivamente il confine tra la materia e il corpo umano.