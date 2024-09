Berlino, Trenitalia: presentato il nuovo Frecciarossa 1000

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Trenitalia lancia a Berlino il nuovo treno Frecciarossa 1000, più tecnologico e sostenibile

Più tecnologico e sostenibile, il nuovo Frecciarossa 1000 di Trenitalia (Gruppo FS) inizierà a percorrere i binari italiani entro il 2025. Presentato oggi a Berlino durante la fiera internazionale Innotrans, il treno rappresenta un’evoluzione della mobilità ferroviaria ad alta velocità, combinando innovazione e riduzione dell'impatto ambientale. Alla presentazione erano presenti il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, l'Ambasciatore d'Italia in Germania Armando Varricchio, l'Amministratore Delegato di Trenitalia Luigi Corradi e il CEO di Hitachi Rail Group Giuseppe Marino.

Il Frecciarossa 1000, parte di un ordine di 36 treni ETR1000 commissionati da Trenitalia a Hitachi, è progettato per raggiungere una velocità massima di 300 km/h (e omologato per 360 km/h). La prima consegna è prevista per il 2024, con completamento entro il 2028. Il valore complessivo dell'operazione supera 1,3 miliardi di euro. Il treno è il primo ad alta velocità al mondo a ottenere la certificazione di impatto ambientale (EPD), grazie a un'attenta Analisi del Ciclo di Vita (LCA), e si distingue per un tasso di riciclabilità del 97,1%.

Oltre a migliorare l’efficienza energetica e ridurre i consumi, il Frecciarossa 1000 sarà in grado di operare su sette reti ferroviarie europee: Italia, Francia, Germania, Spagna, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Belgio. Con 120 destinazioni italiane e oltre 270 collegamenti giornalieri, il nuovo treno contribuirà a rendere i viaggi più sostenibili e interconnessi in tutta Europa, consolidando il ruolo di Trenitalia nella mobilità ferroviaria internazionale.

Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery