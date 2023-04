BiM, nasce il nuovo progetto di rigenerazione e innovazione a Milano

Gli scatti d'Affari

BiM, Bicocca incontra Milano: 250 milioni per la rigenerazione degli immobili Pirelli 10 e Innovazione 3

Aermont Capital, società di asset management paneuropea con focus sul real estate, e Kervis SGR, società dedicata alla gestione di fondi riservati a investitori istituzionali internazionali di primario standing, insieme a MTDM – Manifattura Tabacchi Development Management in qualità di project manager, hanno presentato BiM, importante progetto di rigenerazione di un intero isolato strategicamente posizionato nel cuore del quartiere Bicocca, a Milano. Firma il progetto lo studio di architettura milanese Piuarch, che ha lavorato in sinergia con il paesaggista Antonio Perazzi.

Dopo aver annunciato, a marzo 2022, l'acquisizione del primo edificio in viale Piero e Alberto Pirelli 10 (“Pirelli 10”) e dopo aver concluso, a dicembre 2022, l’acquisizione del secondo edificio, adiacente a Pirelli 10, situato in viale dell’Innovazione 3 (“Innovazione 3”), Aermont Capital e Kervis SGR presentano ufficialmente BiM - dove Bicocca incontra Milano: un luogo di lavoro innovativo, efficiente e sostenibile, aperto e connesso con la città, dove coesistono servizi per il business e spazi dedicati alla cultura e alla socialità.

Attraverso un investimento di 250 milioni di euro è iniziato un importante progetto volto alla riqualificazione di una superficie di oltre 50.000 metri quadri, di cui 43.300 metri quadri a destinazione direzionale, 3.400 metri quadri di spazi retail, 800 metri quadri di Pavilion multifunzionale e 6.000 metri quadri di spazi verdi e giardino.