Bombay Sapphire: la nuova campagna colora le vie di Milano

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Bombay Sapphire, al via la nuova campagna: il gin premium colora le vie di Milano con quattro murales Bombay Sapphire, il gin premium che invita a liberare la creatività, è protagonista, con la sua iconica bottiglia blu, di diverse opere firmate da quattro nomi virtuosi della street art italiana. A farne da cornice, quattro luoghi vibranti della vita notturna e della cultura dell'aperitivo di Milano, città da sempre culla di nuove tendenze e incubatrice spontanea di creatività. Con questa nuova campagna, il brand guida attraverso un viaggio creativo, interpretato da Giulio Rosk, EricsOne, il collettivo OrticaNoodles e Nicholas Perra , per immergersi tra le sfumature cristalline di Ognuno degli artisti ha preso spunto da una delle caratteristiche inconfondibili alla base dell'hero cocktail Bombay & Tonic, drink dallo sfaccettato profilo sensoriale, reinterpretando con il proprio tocco stilistico l'iconica bottiglia blu. Dalle botaniche 100% sostenibili del gin Bombay Sapphire, passando per l'iconico colore blu zaffiro della bottiglia, fino alla frizzantezza e la freschezza dell'hero cocktail: ogni murales è stato pensato per celebrare l'unicità e la qualità dello storico gin. Ancora una volta Bombay Sapphire conferma il proprio ruolo attivo sul territorio della creatività, e invita a lasciarsi ispirare nella creazione del proprio personale Bombay&, coinvolgendo il consumatore in un viaggio alla scoperta del proprio talento art. Chiara Pedraglio, Brand Manager Bombay Sapphire afferma: "Siamo entusiasti di diffondere il nostro spirito creativo tramite quattro artwork unici, che celebrano non solo il brand ma diventano parte integrante della città di Milano. Un invito per ciascuno a liberare la propria creatività e a guardare il mondo che ci circonda con occhi nuovi".