BONELLI’S inaugura l’estate con piatti senza confini, aperitivi e nuovi spazi

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. BONELLI’S propone piatti senza confini, aperitivi e nuovi spazi per inaugurare l’estate Il mood vacanziero conquista BONELLI’S, il ristorante situato nell’ex vivaio urbano di Villa Bonelli, offrendo piatti senza confini, aperitivi raffinati e nuovi spazi nel dehors per godere al meglio delle notti magiche d’estate. Con un cuore romano e uno sguardo cosmopolita, BONELLI’S offre un’ampia accoglienza in un ambiente splendidamente recuperato e in frizzante evoluzione. Il nuovo menù estivo, pensato e realizzato dall’Executive Chef Daniele Maragnani, è stato creato per far viaggiare i clienti senza spostarsi da Roma, portando in tavola una cucina di grande gusto e spensieratezza. Lo Chef Maragnani ha arricchito la carta con nuove intriganti proposte che enfatizzano la stagionalità, la regionalità e l'internazionalità. Tra le nuove creazioni, spiccano i Tacos artigianali con guacamole e tartare di ombrina marinata con coriandolo, succo di lime e zenzero, lemongrass, peperoncino, miele e soia. Serviti con una cassè di verdure fresche, cetrioli e ravanelli, questi tacos rappresentano un perfetto esempio di cucina che viaggia e arriva lontano. Un altro piatto innovativo è il maritozzo fatto in casa alla ‘nduja con baccalà mantecato e ricci di mare, un incontro sorprendente tra la cucina romana e quella calabrese, per un morso sapido, cremoso e piccante al contempo. Il viaggio culinario continua con un omaggio alla Spagna attraverso il Pan y tomate accompagnato da Patanegra, un classico delle strade di Barcellona. Si arriva infine fino in Brasile con il Carpaccio di Picanha, prima marinata con sale bilanciato, poi scarpacciata e condita con cruditè di verdure di stagione, servito con una salsa alle alici e tartufo nero. Questo piatto guarda al centro Italia e offre una fusione di sapori unica che riflette la filosofia culinaria di BONELLI’S: portare il mondo nel piatto dei propri ospiti, mantenendo sempre un forte legame con le tradizioni locali. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery