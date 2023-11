BPER Banca: presentato a Modena il Grand Prix di Ginnastica

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. BPER Banca, torna il Grand Prix di Ginnastica: si terrà dal 25 novembre al PalaPanini di Modena Sabato 25 novembre al PalaPanini di Modena, alle ore 15.30, tornerà il Grand Prix di Ginnastica, quest’anno titolato BPER Banca. Una manifestazione unica nel suo genere, che si dimostra ogni anno uno degli appuntamenti più attesi della stagione sportiva, un'occasione per salutare le atlete e atleti della Federazione Ginnastica d’Italia che anche nel 2023 hanno conquistato svariati titoli risultando un orgoglio per il nostro Paese, soprattutto per aver raggiunto la qualificazione con 17 pass su 17 disponibili ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, unica Federazione ad oggi riuscita nell'impresa. Un successo grandissimo che dimostra la vivacità del movimento e la bontà del lavoro della FGI. Nella Sala di Rappresentanza del Comune, venerdì 27 ottobre, sono intervenute alla Conferenza Stampa di presentazione dell’evento, sia le istituzioni civili sia quelle sportive, che si sono espresse con queste parole di Grazia Baracchi, l’assessora allo Sport del Comune di Modena : "Si tratta di un evento di grande livello che tiene insieme sport e agonismo, ma anche festa e spettacolo. Per questi motivi l’Amministrazione comunale ha messo volentieri a disposizione il PalaPanini. Nell'occasione, quindi, il palazzetto di viale dello Sport rappresenterà uno scenario di valore in cui i modenesi potranno ammirare atlete e atleti della ginnastica artistica, ritmica, aerobica e acrobatica pronti a far vivere grandi emozioni". Cristian Berselli, responsabile Direzione Territoriale Emilia Ovest di BPER Banca ha dichiarato: "BPER Banca, Title Partner del Grand Prix di Ginnastica, riconosce in questo evento sportivo l'impegno profuso per diffondere valori importanti: il sostegno ai giovani, l'inclusione, lo spirito di squadra, l'agonismo nella sua accezione migliore, l'impegno, la disciplina e il rigore che servono a raggiungere determinati obiettivi. Il prossimo 25 novembre assisteremo, a Modena, al BPER Banca Grand Prix di Ginnastica, uno spettacolo unico, emozionante e ricco di passione sportiva ". Il BPER Banca Grand Prix di Ginnastica si svolge grazie al rapporto in essere tra la Regione Emilia Romagna e la Federazione Ginnastica d’Italia, collaborazione nata nel 2022 e che proseguirà nel 2024 con altre manifestazioni importanti tra cui i Campionati Europei di Ginnastica Artistica maschili e femminili, in programma presso i padiglioni della Fiera di Rimini: i ragazzi scenderanno in pedana dal 24 al 28 aprile, le ragazze dall’1 al 5 maggio, a conferma che l’Emilia Romagna si conferma sempre di più come Sport Valley italiana. Presenti alla conferenza di Modena due dei protagonisti degli ultimi Campionati Mondiali di Anversa che hanno dato alle squadre italiane il pass olimpico: Elisa Iorio, nato proprio a Modena il 21 marzo 2003 e Yumin Abbadini, che oltre a vestire la Maglia Azzurra fanno coppia nella vita e insieme hanno coronato il loro sogno d’amore: qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi, un amore nato tra gli attrezzi e la polvere di magnesio che sta regalando grandi emozioni. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery Iscriviti alla newsletter