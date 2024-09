Campari a Venezia81: Pierfrancesco Favino protagonista di una masterclass

Gli scatti d'Affari

Campari, Festival del Cinema di Venezia: l'esclusiva masterclass con Pierfrancesco Favino sulla Passione per il Cinema Nel pomeriggio della terza giornata del Festival di Venezia, la Campari Lounge, situata presso la Terrazza Biennale, ha ospitato una masterclass con Pierfrancesco Favino, Ambassador Campari, moderata dal critico Mauro Gervasini. L'attore italiano, in concorso con il film "Maria", ha condiviso la sua esperienza e il suo amore per il cinema in un dialogo esclusivo con i giovani talenti emergenti e i ragazzi di Generazione Do, il progetto di Daniele Orazi dedicato alla nuova generazione del cinema italiano. La Passione al centro di questa masterclass conferma l'impegno del brand per il Cinema. Fin dalla sua fondazione nel 1860, Campari si è, infatti, spinto oltre i confini della creatività convenzionale, alimentando la passione e il talento, attraverso iniziative, eventi e progetti volti a rendere omaggio all'arte, in ogni sua forma ed espressione. "Attraverso la Passione siamo in grado di liberarci di ciò che non è essenziale, immergendoci in ciò che siamo e facciamo, perdendo il controllo di noi stessi", ha spiegato Favino. "Il nostro lavoro è costruire quel passo che ci consente di tuffarci nella paura e oltre di essa". L'attore ha offerto consigli ai giovani talenti emergenti, suggerendo come prepararsi per un ruolo e affrontare le sfide dei provini. "Il primo mattone per costruire un personaggio è leggere la sceneggiatura come se non fossi tu a recitare", ha continuato Favino, "e ai provini, il mio invito è quello di presentarsi come si è, perché molto spesso ti scelgono per come esci dalla porta".