Casamigos porta l'estate glamour a Capri con la House of Friends

Gli scatti d'Affari

Casamigos a Capri: House of Friends raduna VIP e influencer per un’estate di lusso e tequila



Casamigos, il brand di tequila super premium 100% Agave Blu, continua a essere protagonista dell’estate con il suo esclusivo format House of Friends. Dopo la prima tappa nella suggestiva villa Torre della Limonaia di Amalfi, la House of Friends sbarca sull'isola di Capri, precisamente nella splendida Villa Le Scale. Qui, celebrity e influencer come Tommaso Zorzi, Luca Gervasi, Ryan Prevedel, Elisa Visari e molti altri, si sono ritrovati per un evento che celebra l’estate 2024 tra degustazioni, masterclass e pool party.



La House of Friends di Casamigos si è ormai affermata come un appuntamento fisso nei luoghi iconici del jet set internazionale, portando con sé l'atmosfera glamour e l'esclusività del brand creato da George Clooney e Rande Berger. Gli ospiti di Villa Le Scale a Capri hanno potuto assaporare il Casa Paloma, la versione rivisitata del classico cocktail, realizzata con Casamigos Blanco, che sta rapidamente guadagnando popolarità tra i consumatori grazie al suo gusto fresco e accattivante, capace di conquistare un pubblico variegato.



Ogni estate, la House of Friends di Casamigos si distingue per la sua capacità di radunare VIP e personaggi dello star system in alcune delle località più esclusive al mondo. Quest’anno, la seconda tappa a Capri ha confermato il successo del format, che offre un’esperienza unica e memorabile. Con il Casa Paloma al centro delle celebrazioni, Casamigos continua a dettare tendenze nel mondo dei distillati, offrendo ai suoi ospiti un perfetto mix di lusso, convivialità e gusto, in un contesto da sogno.