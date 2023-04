CCL e COIMA: accordo per realizzare opere di “Fair and Social housing”

CCL e COIMA: siglato accordo per la creazione di una nuova piattaforma per progetti in edilizia residenziale convenzionata e sociale

Consorzio Cooperative Lavoratori, storica realtà del mondo cooperativo, e COIMA, leader nella gestione patrimoniale di fondi alternativi di investimento di tipo immobiliare per conto di investitori istituzionali, hanno siglato un accordo che segna una svolta nel settore del “fair and social housing”. L’ obiettivo è la creazione di un nuovo modello di sviluppo immobiliare misto, fondato su società cooperative compartecipate da fondi con un effetto moltiplicatore grazie al modello mutualistico, con la partecipazione sin dal principio degli acquirenti finali, per iniziative replicabili e scalabili sul territorio nazionale.