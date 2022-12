CED, presentato il Rapporto “Crescere Insieme”

Gli scatti d'Affari

Il Centro Economia Digitale presenta “Crescere Insieme”, rapporto firmato dai vertici di Enel, Eni, I Capital, Leonardo, Open Fiber, TIM e Tinexta

Presentato a Roma il Rapporto “Crescere Insieme”, realizzato dal Centro Economia Digitale e firmato dai vertici di Enel, Eni, I Capital, Leonardo, Open Fiber, TIM e Tinexta. L’obiettivo generale è quello di rilanciare l’Italia sul mercato globale, puntando sulla ricerca, sull’innovazione e sullo sviluppo tecnologico. Dall’analisi dei trend globali contenuta nel rapporto emerge chiaramente il rischio che l’Italia e l’Unione Europea, senza un intervento da parte dei policy maker del sistema produttivo, siano condannate a divenire attori secondari dell’economia e della politica internazionale. Da qui la necessità di programmare investimenti ad alta capacità di ritorno.

Come riportato da Rosario Cerra, fondatore e presidente del Centro Economia Digitale: "Il progetto Crescere Insieme nasce dall’esigenza di definire una strategia che assicuri un futuro di crescita economica a rilievo internazionale per l’Italia e per i suoi partner europei, strategia che deve necessariamente basarsi su investimenti in Ricerca e Innovazione coordinati fra pubblico e privato per garantire la Sovranità Tecnologica in ambiti strategici quali digitale, energia e sostenibilità”.

Secondo la definizione proposta dal Centro Economia Digitale, la sovranità tecnologica è l’abilità di generare conoscenza tecnologica e scientifica autonomamente o utilizzando capacità tecnologiche sviluppate da partner affidabili. Sviluppare tale abilità è la chiave per rafforzare il posizionamento dell’economia italiana ed europea nel mondo, stimolarne la crescita e aumentarne il peso economico. In Italia, il miglioramento delle capacità tecnologiche passa necessariamente per il rafforzamento delle competenze scientifiche offerte del sistema formativo e accademico, da un rilancio delle politiche di investimento in R&S, dall'utilizzo di strumenti di politica industriale volti a favorire la crescita delle PMI attraverso opportune politiche di filiera e a promuovere un modello di infrastruttura pubblica che si ispiri a quello tedesco della rete Fraunhofer.